Acesso às praias: Torniquete Virtual com semáforo luminoso

As praias vão abrir no próximo dia 6 de junho. O Governo Português já anunciou as medidas da segunda fase do plano de desconfinamento onde se incluem as orientações para ir praia. Além disso, os portugueses vão também ter uma app disponível que indicará o estado de ocupação das praias entre outras informações.

Para ajudar em todo este novo cenário, a Smart City Sensor lançou o primeiro Torniquete Virtual com semáforo luminoso de taxa de ocupação.

Quem diria que um dia, quando fossemos à praia, poderíamos ter um torniquete virtual com semáforo luminoso. Esta tecnologia, que permite contabilizar as entradas e saídas das pessoas das praias portuguesas, será instalada já em junho, a fim de permitir uma abertura segura da época balnear.

Torniquete Virtual poderá evitar aglomerados nas praias…

Os torniquetes virtuais serão instalados nas praias para supervisionar o acesso das pessoas evitando aglomerados, mas pode também ser utilizada em diversos cenários, tais como feiras, mercados e jardins. A contabilização será realizada em tempo real, o que permitirá organizar rapidamente os espaços monitorizados.

O produto tecnológico é 100% nacional e está em fase de aquisição por diversas entidades municipais. O sistema integra um backoffice para visualização de dados em tempo real e possibilita emitir alertas para entidades Municipais ou Proteção Civil, quando o limite máximo de acesso estiver a ser excedido.

Em declarações ao JN, Pedro Bastos, CEO da empresa, refere que…

Que saiba, é o único aparelho existente para o efeito, e nasceu porque lançámos o desafio à equipa, ainda antes de sabermos se seria possível ir à prai Temos já uma dezena de autarquias interessadas no nosso projeto, de Norte a Sul. Há duas semanas que lhes enviámos a apresentação, estiveram à espera que o Governo definisse as diretrizes para as praias, agora estamos em condições de instalar a tempo da próxima época balnear e temos bastantes interessados

O Torniquete Virtual não carece de autorização RGPD, pois a tecnologia é baseada em radar.

Leia também…