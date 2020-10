5G: Suécia proíbe equipamentos da Huawei e ZTE

A rede móvel de quinta geração tem gerado muitas discussões. Portugal é um exemplo disso, com a “guerra” aberta entre as operadoras e o regulador das comunicações, a ANACOM. Mas além da definição das estratégias há também escolhas de equipamentos.

A Suécia proibiu equipamentos das marcas chinesas Huawei e ZTE na rede de telecomunicações 5G como medida de segurança nacional. Os equipamentos já instalados é para retirar.

De acordo com um comunicado da Autoridade Sueca de Telecomunicações, não haverá equipamentos das chinesas Huawei e ZTE na rede 5G. Esta proibição vai no seguimento de uma nova lei que foi adotada no início do ano. Além disso, houve também uma avaliação por parte das autoridades militares e dos serviços secretos.

Esta não é uma decisão isolada, pois há vários países que já deram indicações que poderão não adotar equipamentos de empresas chinesas.

A Huawei já se tornou, em poucos anos, líder mundial em equipamento de redes de telecomunicações (antenas, etc.), com uma liderança significativa no 5G. Além disso, ultrapassou a Ericsson da Suécia e a Nokia da Finlândia em termos de quota de mercado.

Num comunicado enviado ao Pplware, a Huawei diz-se surpreendida e desapontada. A Huawei é uma empresa comercial privada. Não há nenhuma base factual para apoiar as alegações de que a Huawei representa qualquer ameaça à segurança. Consideramos a exclusão da Huawei simplesmente baseada numa presunção infundada, injusta e inaceitável. A exclusão da Huawei não tornará as redes 5G suecas mais seguras. Em vez disso, a competição e a inovação serão severamente prejudicadas. Iremos avaliar cuidadosamente o impacto imposto pela decisão. Enquanto isso, esperamos que o governo sueco reavalie a decisão dentro do espírito de mercado justo e aberto que sempre defendeu.

Huawei is surprised and dissappointed to learn about the license conditions for operators’ participation in the 3.5 GHz and 2.3 GHz auctions unveiled by the Swedish Post and Telecom Authority (PTS) today.

Huawei is a private commercial company 100% owned by its employees. There is not any factual ground to support allegations of Huawei posing any security threat. We find the exclusion of Huawei simply based on groundless presumption unfair and unacceptable.

During our 20 years of operation in Sweden, as with over three decades in 170+ countries and regions around the world, we maintained a proven track record of zero major security incident. Huawei is an important contributor, rather than a threat, to Swedish ICT. Huawei has never caused even the slightest shred of threat to Swedish cyber security and never will we. Excluding Huawei will not make Swedish 5G networks any more secure. Rather, competition and innovation will be severely hindered.

We will assess carefully the impact imposed by PTS’s decision. In the meantime, we hope that the Swedish government will reevaluate the decision in the spirit of fair and open market that it has always upheld. We will explore the possibilities of further communications with relevant authorities and remain committed to serving customers and contributing to society locally.