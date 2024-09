4 plataformas de Inteligência Artificial dedicadas à programação

O mundo está em constante evolução e a inteligência artificial tem desempenhado um papel transformador em várias áreas, incluindo na programação. Hoje deixamos 4 sugestões de IA dedicadas à programação e aos programadores.

Com o aumento da complexidade dos projetos de software e a necessidade de eficiência, as ferramentas baseadas em IA emergem como aliadas indispensáveis para programadores.

Existem muitas IAs dedicadas à programação, variando em funções como geração de código, depuração, testes automatizados e até mesmo análise de código.

Das muitas, hoje destacamos as seguintes:

POE

O “POE” (Programming Open Explorer) é uma plataforma de inteligência artificial desenvolvida para permitir que os utilizadores explorem diferentes modelos e bots inteligentes.

Possui uma interface intuitiva e permite a interação com múltiplas IA, proporcionando uma experiência colaborativa para programadores, para além disso a plataforma oferece sugestões que podem ir de encontro com as suas dúvidas. Permite também comparar a resposta dada com outros chatbots.

O “POE” tem uma versão gratuita e uma assinatura mensal (19.17€/mês) ou anual (229.99€/ano). A versão gratuita limita o número de mensagens através da utilização de pontos. O utilizador recebe 300 pontos por dia (não acumuláveis) e cada bot utiliza um determinado número de pontos por cada pergunta.

Apesar de responder a perguntas de várias linguagens, a IA especializa-se nas seguintes linguagens:

JavaScript

Python

Java

Poe

BlackBox

A “BlackBox” é uma ferramenta de IA focada em auxiliar programadores na geração de código. Ela utiliza “machine learning” (aprendizagem automática) para analisar códigos existentes e sugerir melhorias, bem como gerar novas linhas de código com base em descrições ou requisitos fornecidos pelo utilizador.

A sua capacidade de compreender contextos complexos torna-a uma aliada valiosa na programação, ajudando a reduzir o tempo de desenvolvimento e a minimizar erros. Para além disso, a ferramenta gera testes automatizados com base no código fornecido, ajudando a garantir a qualidade do software.

A “Blackbox” é uma ferramenta totalmente gratuita.

Apesar de responder a perguntas de várias linguagens, a IA especializa-se nas seguintes linguagens:

Python

JavaScript

Java

HTML / CSS

SQL

BlackBox

Claude

O “Claude” é um modelo de linguagem de inteligência artificial desenvolvido pela Anthropic. Destaca-se pela sua capacidade de compreender e gerar texto de forma coesa e precisa. “Claude” é utilizado em diversas aplicações, incluindo assistência na programação, onde pode ajudar a escrever código, gerar documentação e responder a perguntas técnicas.

A sua ênfase na segurança e na ética torna-o uma escolha popular entre os programadores que procuram uma IA confiável.

O “Claude” tem uma versão gratuita com limites de mensagens variáveis e uma assinatura mensal (18€/mês). Também existe a opção de criar uma conta de equipa (23€/mês por participante) com um mínimo de 5 participantes onde é possível partilhar chats com os membros da equipa.

Apesar de responder a perguntas de várias linguagens, a IA especializa-se nas seguintes linguagens:

Python

JavaScript

Java

C++

SQL

Claude

Phind

Ao contrário das outras ferramentas aqui apresentadas, a “Phind” é uma ferramenta de pesquisa baseada em IA que visa ajudar programadores a encontrar informações rapidamente. Ao invés de navegar por múltiplas fontes, os utilizadores podem fazer perguntas diretamente à “Phind” e receber respostas precisas e relevantes.

A IA é treinada numa ampla gama de conteúdos técnicos e pode fornecer pequenas dicas sobre linguagens de programação, bibliotecas, frameworks e melhores práticas, tornando-a uma excelente assistente para desenvolvedores que desejam economizar tempo na busca por informações.

A “Phind” possui uma versão gratuita, uma versão mensal (20€/mês), uma versão anual (17€/mês pagos anualmente) e uma versão empresarial (40€/mês por participante).

O chatbot não é capaz de gerar código autonomamente, no entanto, ele é capaz de fornecer informações e dicas incluindo códigos já existentes para todas as linguagens cuja informação esteja na internet.

Phind