A Rússia está cada vez mais sozinha no universo digital, fruto da sua posição face à Ucrânia. Desde o início da guerra que as grandes empresas abandonam o país e bloqueado a maioria dos seus serviços. Agora, a Google parece estar a tomar mais uma posição. Está cada vez mais complicado criar novas contas no país.

Está torna mais difícil criar contas

O acesso aos serviços da Google está a tornar-se cada vez mais complicado na Rússia. De acordo com declarações do Ministério das Comunicações Digitais, a Google reduziu significativamente o envio de mensagens de verificação SMS para os números de telefone russos. Esta situação impede que novos utilizadores criem contas.

As operadoras de telecomunicações confirmaram uma diminuição significativa das mensagens SMS de verificação enviadas pela Google. Embora os utilizadores do Google ainda possam utilizar as SMS para autenticação de dois fatores, o Ministério alertou que esta situação pode não ser permanente.

Neste contexto, as autoridades russas exigiram uma redução da dependência dos serviços Google e aconselharam os utilizadores a fazerem cópias de segurança dos seus dados. Recomendaram também o uso de alternativas locais, como o Yandex e outros serviços.

Google toma posição contra a Rússia

Na verdade, os utilizadores russos relataram problemas ao abrir novas contas Google durante meses. No entanto, os problemas tornaram-se ainda mais pronunciados no início deste mês. O YouTube, propriedade da Google, enfrentou interrupções e lentidão no acesso na Rússia em agosto.

As autoridades russas acusaram o YouTube de espalhar conteúdo terrorista em resposta às tensões na Ucrânia. Também crescem as preocupações de que a plataforma possa ser completamente bloqueada. As restrições graduais da Google aos seus serviços na Rússia estão de facto ligadas aos acontecimentos na Ucrânia.

Se não forem desenvolvidos métodos de verificação alternativos ou serviços locais, os utilizadores russos poderão ficar privados das plataformas básicas oferecidas pela Google. Esta situação poderá acelerar os passos da Rússia rumo à independência digital, como o país pretende há vários anos.