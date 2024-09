Modo avião: o que faz exatamente? Ajuda a poupar bateria?

Se viaja frequentemente, então de certeza que conhece o momento em que anunciam que deve desligar o telemóvel ou colocá-lo no modo avião durante um voo. Mas o que é este modo? Como é que funciona? Para os mais curiosos: ajuda a poupar bateria?

O que é o modo avião?

O modo avião é uma definição do telemóvel que desativa a sua ligação a redes móveis e Wi-Fi. Não pode fazer chamadas, não pode enviar mensagens de texto e não pode utilizar as redes sociais durante o voo.

Colocar o telemóvel no modo avião é uma alternativa para quem não quer desligá-lo completamente. Por exemplo, para ouvir música. Ao ativar o modo avião, o dispositivo pode ser utilizado - não precisa de o desligar. Em algumas companhias aéreas, pode até utilizar a rede Wi-Fi do avião, que é independente das redes terrestres.

Porque é que o modo avião tem de estar ligado durante o voo?

Isto tem que ver com o sinal que o dispositivo emite. Durante o voo, fica fora do alcance das torres telefónicas com as quais o seu telemóvel procura constantemente estabelecer ligação. Como não consegue encontrar, envia um sinal elétrico cada vez mais forte à procura dessas torres. O piloto pode ouvir um som irritante nos seus auscultadores devido a este sinal.

O que acontece quando não se muda para o modo avião?

Alguns telemóveis (muitas vezes antiquados) enviam este sinal na mesma frequência que certos equipamentos do avião, o que pode ter um impacto no mesmo. Felizmente, os aviões estão atualmente mais bem protegidos contra este problema.

Em alguns países (como os Estados Unidos), a utilização do modo avião é mesmo obrigatória e arrisca-se a ser multado se não o ativar.

Ativar o modo avião poupa bateria?

Um teste realizado em 2016 pela Wirecutter em dispositivos iOS e Android mostrou que a navegação em média no modo avião fez com que as baterias do telemóvel se degradassem apenas alguns por cento ao longo de quatro horas. Em contrapartida, as baterias caíram até 10 por cento no mesmo período de tempo com as funções wireless ativadas.

Em situações em que não existe uma fonte de alimentação disponível, ative o modo avião para aumentar a duração da bateria do seu dispositivo. Mas lembre-se de que o modo avião desativa o acesso a dados móveis, por isso não espere poder enviar mensagens de texto ou fazer chamadas neste modo de poupança de bateria. O modo também pode ser ótimo para evitar incómodos em locais silenciosos, como salas de cinema.

