E Porque Hoje é Sexta
Vivemos numa época extraordinária: a inteligência artificial faz quase tudo, há planos para levar pessoas a Marte e nós continuamos à procura de um T1 que não exija um salário de astronauta.
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Anedotas com humor
Uma senhora está em casa e viu um vulto passar. Aproxima-se dele por trás, com cuidado, agarra-lhe os ditos cujos, e apertando-lhos pergunta:
– Quem és tu?
Não obtendo resposta, aperta com mais força
– Quem és tu???
Mantendo-se o silêncio, ela aperta ainda mais, já pequenas pregas se escapam por entre os dedos, e volta a perguntar:
– Quem és tu?????
Uma voz sofredora consegue responder:
Sou o o o Toni
– QUAL TONI?
– O o o o muuudo!!!!
Dois homens de 70 e tal anos estão a conversar. Um diz para o outro:
Então tu já viste que o pai do dono do hotel tem uma namorada de 27 anos?
E qual é o problema? A minha namorada tem 25!
Tens uma namorada? Com 25 anos?!?
Sim senhor! E lá pro ano novo deve nascer o nosso rebento!
Tens uma namorada com 21 anos, GRÁVIDA?!? DE TI???
Qual é o espanto?
Nenhum, é que lembrei-me de uma história…
Então?
– Um amigo meu uma vez foi para a caça e trocou a espingarda com o guarda-chuva. Então estava lá no meio da selva e aparece um leão e ele “pum pum pum” com o guarda-chuva e o leão caiu morto aos pés dele!
Ele “pum pum pum” com guarda-chuva e o leão morreu.
– Isso é treta! Não vês que foi outro que deu o tiro?
– Precisamente!
Um bêbado encontra uma freira na rua, agarra-a e leva-a para um beco, onde lhe deu um banano bem assente, logo a freira cai no chão…
E Diz o bêbado:
– Pensei que desses mais luta, Oh Batman!!
Num domingo pela manhã, um homem cortava a relva calmamente quando a sua vizinha loira caminhou até à caixa de correio, abriu-a, fechou-a com força e voltou furiosa para casa.
O homem continuou a aparar a relva quando de repente, a loira voltou.
Ela caminhou a bufar até à caixa de correio, abriu, fechou, deu um soco na caixa e voltou para casa com cara de furiosa.
Poucos minutos passaram quando ela aparece novamente.
Com o andar impaciente, abre a caixa de correio, bate na caixa, grita e volta para casa a resmungar.
O homem, já bastante curioso com a situação, pergunta:
– Algum problema ??????
Ao que ela responde:
– Problema é pouco!!!!! Aquele computador estúpido não para de dizer que a minha caixa de correio está cheia!!!
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