Quantcast
Humor

E Porque Hoje é Sexta

1 Comentário

Vivemos numa época extraordinária: a inteligência artificial faz quase tudo, há planos para levar pessoas a Marte e nós continuamos à procura de um T1 que não exija um salário de astronauta.

Download: E Porque Hoje é Sexta 979

Password: www.pplware.com

Anedotas com humor

Uma senhora está em casa e viu um vulto passar. Aproxima-se dele por trás, com cuidado, agarra-lhe os ditos cujos, e apertando-lhos pergunta:
– Quem és tu?
Não obtendo resposta, aperta com mais força
– Quem és tu???
Mantendo-se o silêncio, ela aperta ainda mais, já pequenas pregas se escapam por entre os dedos, e volta a perguntar:
– Quem és tu?????
Uma voz sofredora consegue responder:
Sou o o o Toni
– QUAL TONI?
– O o o o muuudo!!!!

Dois homens de 70 e tal anos estão a conversar. Um diz para o outro:
Então tu já viste que o pai do dono do hotel tem uma namorada de 27 anos?
E qual é o problema? A minha namorada tem 25!
Tens uma namorada? Com 25 anos?!?
Sim senhor! E lá pro ano novo deve nascer o nosso rebento!
Tens uma namorada com 21 anos, GRÁVIDA?!? DE TI???
Qual é o espanto?
Nenhum, é que lembrei-me de uma história…
Então?
– Um amigo meu uma vez foi para a caça e trocou a espingarda com o guarda-chuva. Então estava lá no meio da selva e aparece um leão e ele “pum pum pum” com o guarda-chuva e o leão caiu morto aos pés dele!
Ele “pum pum pum” com guarda-chuva e o leão morreu.
– Isso é treta! Não vês que foi outro que deu o tiro?
– Precisamente!

Um bêbado encontra uma freira na rua, agarra-a e leva-a para um beco, onde lhe deu um banano bem assente, logo a freira cai no chão…

E Diz o bêbado:

– Pensei que desses mais luta, Oh Batman!!

Num domingo pela manhã, um homem cortava a relva calmamente quando a sua vizinha loira caminhou até à caixa de correio, abriu-a, fechou-a com força e voltou furiosa para casa.

O homem continuou a aparar a relva quando de repente, a loira voltou.

Ela caminhou a bufar até à caixa de correio, abriu, fechou, deu um soco na caixa e voltou para casa com cara de furiosa.

Poucos minutos passaram quando ela aparece novamente.

Com o andar impaciente, abre a caixa de correio, bate na caixa, grita e volta para casa a resmungar.

O homem, já bastante curioso com a situação, pergunta:

– Algum problema ??????

Ao que ela responde:

– Problema é pouco!!!!! Aquele computador estúpido não para de dizer que a minha caixa de correio está cheia!!!

Videos

Só faltam 15…

Os debates na Arménia são quentinhos

Cenas que correm bem… mal…caray!!!

Bêbedos é outra loiça

Na Casa Branca, só falta um barão para umas festas mais pesadas

Gonçalo Ramos imita Jorge Jesus

Dérbi de Istambul acaba em batalha campal

Coisas fantásticas que o ser humano consegue fazer

Ainda não consegui ler que raio diz na t-shirt!

PSP mostra imagens de violência contra agentes durante protestos pela habitação

Trump elogia atributos físicos de Nicki Minaj

Bom fim de semana.

PUB
Autor: Vítor M.
Partilhar:
Tags:
Humor sextas

PUB.

Questão Semanal

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
5000 pulseiras gratuitas vão ajudar a detetar possíveis drogas nas bebidas
Artigo anterior

5000 pulseiras gratuitas vão ajudar a detetar possíveis drogas nas bebidas
PUB

Comentários

1
  1. SE
    SemSeguro

    Bom fds mister

    Responder

Deixe um comentário

PUB
Aviso

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.