Black Friday: PcComponentes com descontos até 60% e oferece cupões de até 30 euros

A Black Friday está prestes a arrancar na PcComponentes e há já motivos para começar a preparar as próximas compras. A loja de tecnologia anunciou uma campanha especial para 2026, com descontos que podem chegar aos 60% e uma oferta adicional de até 30 euros para quem se registar antecipadamente.

A campanha arranca oficialmente a 1 de novembro às 18h, mas os consumidores já podem inscrever-se para garantir um cupão de desconto adicional, limitado aos primeiros 2.000 registos.

Registo antecipado pode garantir até 30 euros de desconto

A PcComponentes está a oferecer cupões de desconto cujo valor depende do montante da compra realizada durante a Black Friday. Existem três escalões:

10 euros de desconto em compras a partir de 200 euros;

em compras a partir de 200 euros; 20 euros de desconto em compras a partir de 500 euros;

em compras a partir de 500 euros; 30 euros de desconto em compras a partir de 900 euros.

Os cupões serão enviados quando a campanha arrancar e estão limitados aos primeiros 2.000 registos.

Descontos em tecnologia, informática e muito mais

A campanha Black Friday 2026 promete abranger praticamente todas as categorias da loja. Entre os produtos que poderão beneficiar de preços especiais encontram-se:

Portáteis e computadores de secretária;

Processadores, placas gráficas e outros componentes;

Smartphones e tablets;

Monitores e periféricos gaming;

Televisões e equipamentos de áudio;

Smartwatches e wearables;

Consolas e acessórios de gaming;

Eletrodomésticos e equipamentos para casa inteligente;

Produtos recondicionados.

A PcComponentes destaca ainda diferentes modalidades de promoção, incluindo ofertas diárias com duração de 24 horas e campanhas relâmpago dedicadas a determinadas categorias, que poderão permanecer disponíveis durante 24 ou 48 horas.

Preço mínimo garantido e outras vantagens

Uma das funcionalidades anunciadas é o chamado Preço Mínimo Garantido. Os produtos identificados com esta etiqueta terão um preço que não será reduzido novamente durante a campanha Black Friday.

A loja promete também ofertas especiais diárias, com unidades limitadas, incentivando os consumidores a acompanharem regularmente as novidades.

Relativamente às condições de compra, a PcComponentes anuncia:

Portes gratuitos em encomendas a partir de 50 euros;

Entregas em 24 a 48 horas em Portugal Continental;

Devoluções gratuitas;

Possibilidade de devolver compras até 15 de janeiro;

Garantia de solução em 24 horas.



Se estás a pensar comprar um computador, renovar o smartphone ou atualizar o teu equipamento tecnológico, esta poderá ser uma boa oportunidade para acompanhar as promoções.

Podes consultar todas as informações e fazer o registo antecipado na página oficial da Black Friday da PcComponentes.