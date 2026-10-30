5000 pulseiras gratuitas vão ajudar a detetar possíveis drogas nas bebidas

A Câmara de Vila Real, em parceria com a Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), vai distribuir gratuitamente pulseiras com um sensor que permite identificar, de forma indicativa, a possível presença de determinadas substâncias nas bebidas dos estudantes.

A festa “Caloirada aos Montes” começou na terça-feira com a tradicional serenata e prolonga-se até domingo, período durante o qual vão ser distribuídas cerca de 5000 pulseiras, num investimento de 5000 euros.

A entrega começou na quinta-feira à noite, na tenda do evento instalada na UTAD, e integra a campanha local “Vila Real, noite segura – a diversão é tua, a prevenção é de todos“, promovida pela Câmara Municipal com a Associação Académica da UTAD (AAUTAD) e a PSP.

Como funcionam as pulseiras Celentis

A pulseira Celentis é uma ferramenta de prevenção que permite identificar, de forma indicativa, a possível presença de determinadas substâncias associadas à submissão química em bebidas. Basta colocar uma pequena gota da bebida no sensor e observar se a cor se altera:

Verde-escuro indica a presença de GHB, conhecido como ecstasy líquido;

indica a presença de GHB, conhecido como ecstasy líquido; As cores amarela e laranja identificam burundanga, cetamina ou catinonas.

Cada pulseira pode ser usada durante cinco dias, desde que não haja alteração da cor.

Aos estudantes, Alexandre Favaios, presidente da Câmara de Vila Real, explicou que, se o sensor mantiver a cor, não há problema, mas que, se mudar para verde ou ficar ligeiramente amarelado, é preferível, de forma preventiva, não consumir a bebida. O autarca salientou ainda que Vila Real “continua a ser uma cidade segura” e que a iniciativa é “uma missão preventiva”.

Estudantes longe de casa e uma festa com acesso a bebidas

Para o reitor da UTAD, João Barroso, a iniciativa é de extrema importância, porque se pretende um ambiente de diversão que seja também seguro para os estudantes. O responsável lembrou que se trata da semana do caloiro, com alunos do primeiro ano, muitos deles em Vila Real com uma liberdade que não tinham até agora, por estarem fora de casa.

Além disso, a presidente da AAUTAD, Eduarda Fernandes, explicou que a “Caloirada aos Montes” é um evento noturno, pensado para os estudantes e no qual há acesso a bebidas. Conforme relatado, entre os estudantes, a reação está a ser positiva.

Um projeto semelhante em Loures

Numa iniciativa semelhante, a Câmara Municipal de Loures apresentou, recentemente, uma campanha que visou a distribuição de 20 mil pulseiras Celentis, num investimento de 22 mil euros, desenvolvida em parceria com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e a Desert Rain Agency.

De acordo com a autarquia, a iniciativa tinha arranque previsto para 5 de setembro, no concerto de Carl Cox, no Parque Papa Francisco, e a distribuição continuará ao longo de 2026 nos grandes eventos do concelho, com equipas no terreno para prestar apoio e esclarecimentos.