E Porque Hoje é Sexta

O que há de comum entre a fúria de Trump e os acampamentos nas manifestações em Portugal? Ambos adoram armar barraca! 😂 A diferença é que, em Portugal, montam-se tendas. Trump monta o espetáculo.

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem-humoradas), fica aqui o convite para que descarreguem e vejam a totalidade das imagens.

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Anedotas com humor

Um tipo sai bêbedo de uma discoteca às 7 da manhã e mete-se no carro. No entanto, tem um momento de lucidez e decide dormir no carro antes de se meter ao caminho. Estaciona então ao lado de um jardim e adormece.

Minutos depois um tipo em fato de treino que anda a correr bate à janela do carro, acorda-o e pergunta-lhe que horas são.

– Sete e cinco – resmunga ele.

Cinco minutos mais tarde outro desportista volta a bater-lhe à janela do carro para perguntar as horas.

– Sete e dez – responde ele.

Nessa altura saca de um papel e de uma caneta e escreve em letras grandes:

“Não sei que horas são!”, e pendura o letreiro na janela do carro.

Cinco minutos mais tarde um tipo que vai a passar bate-lhe à janela do carro e diz-lhe:

– São sete e um quarto!

Um indivíduo vai com o seu cão ao cinema. O sujeito da cadeira ao lado, começa a ficar espantado ao ver que o cão ria e batia palmas, como se estivesse realmente a compreender o filme. Diz o sujeito para o dono do cão:

– Estou admirado, o seu cão percebe o filme todo.

– Ai está admirado?! Mais admirado estou eu!

– Então… mas porquê?

– É que ele… leu o livro e não gostou!…

Numa esquadra da Polícia entra um indivíduo muito aflito e pede para falar ao Comandante. Quando este aparece, aquele diz-lhe, muito assustado:

– Senhor Comandante: esta madrugada entrou um ladrão na minha casa, eram três horas da manhã…

– E levou alguma coisa? – Inquiriu o Comandante.

– Se levou!… O homem está no hospital! A minha mulher julgou que era eu que vinha do bar!

Uma mulher, farta dos pontapés e estaladas que o marido lhe dava na cama, decide separar-se e pôr um anúncio no jornal, à procura de um homem que não desse pontapés, nem estaladas, mas que fosse bom na cama.

Um dia, tocam à campainha: era um homem sem braços e sem pernas, numa cadeira de rodas.

– O que deseja?

– Venho por causa do anúncio. Como vê, não posso dar pontapés, nem estaladas.

– Mas o senhor não deve ter lido o anúncio todo. Eu pedia também um homem bom na cama.

– Oiça lá, e como é que julga que eu toquei à campainha?

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Estas manifestações têm o quê???

Nem o gás lacrimogéneo os fez parar de tocar em Paris

Imagens paridas esta semana pelo planeta

Mas eram batatas ou mini salsichas?

Que susto rapaz, não faças mais isso, OK?

Ovelhas não são para mato

Tanto charme caray…

Idosa manda a gandulagem trabalhar

Povo que faz coisas incríveis

Caray do canito que só faz borrada… Sai daí, seu doido

Não se faz isso à criança. Pede um para ela, seu nabo

Cego seletivo?

Albânia, um gesto de solidariedade acabou por chamar a atenção nas redes sociais