E Porque Hoje é Sexta
O que há de comum entre a fúria de Trump e os acampamentos nas manifestações em Portugal? Ambos adoram armar barraca! 😂 A diferença é que, em Portugal, montam-se tendas. Trump monta o espetáculo.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem-humoradas), fica aqui o convite para que descarreguem e vejam a totalidade das imagens.
Password: www.pplware.com
Anedotas com humor
Um tipo sai bêbedo de uma discoteca às 7 da manhã e mete-se no carro. No entanto, tem um momento de lucidez e decide dormir no carro antes de se meter ao caminho. Estaciona então ao lado de um jardim e adormece.
Minutos depois um tipo em fato de treino que anda a correr bate à janela do carro, acorda-o e pergunta-lhe que horas são.
– Sete e cinco – resmunga ele.
Cinco minutos mais tarde outro desportista volta a bater-lhe à janela do carro para perguntar as horas.
– Sete e dez – responde ele.
Nessa altura saca de um papel e de uma caneta e escreve em letras grandes:
“Não sei que horas são!”, e pendura o letreiro na janela do carro.
Cinco minutos mais tarde um tipo que vai a passar bate-lhe à janela do carro e diz-lhe:
– São sete e um quarto!
Um indivíduo vai com o seu cão ao cinema. O sujeito da cadeira ao lado, começa a ficar espantado ao ver que o cão ria e batia palmas, como se estivesse realmente a compreender o filme. Diz o sujeito para o dono do cão:
– Estou admirado, o seu cão percebe o filme todo.
– Ai está admirado?! Mais admirado estou eu!
– Então… mas porquê?
– É que ele… leu o livro e não gostou!…
Numa esquadra da Polícia entra um indivíduo muito aflito e pede para falar ao Comandante. Quando este aparece, aquele diz-lhe, muito assustado:
– Senhor Comandante: esta madrugada entrou um ladrão na minha casa, eram três horas da manhã…
– E levou alguma coisa? – Inquiriu o Comandante.
– Se levou!… O homem está no hospital! A minha mulher julgou que era eu que vinha do bar!
Uma mulher, farta dos pontapés e estaladas que o marido lhe dava na cama, decide separar-se e pôr um anúncio no jornal, à procura de um homem que não desse pontapés, nem estaladas, mas que fosse bom na cama.
Um dia, tocam à campainha: era um homem sem braços e sem pernas, numa cadeira de rodas.
– O que deseja?
– Venho por causa do anúncio. Como vê, não posso dar pontapés, nem estaladas.
– Mas o senhor não deve ter lido o anúncio todo. Eu pedia também um homem bom na cama.
– Oiça lá, e como é que julga que eu toquei à campainha?
Deixe um comentário