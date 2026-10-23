O seu computador está lento? 5 comandos para analisar o problema

Um computador lento pode ter várias causas, desde problemas nos ficheiros do sistema até aplicações a consumir demasiados recursos. Antes de instalar programas adicionais ou alterar configurações, o Windows disponibiliza várias ferramentas que permitem investigar o que se passa.

Como abrir a Linha de Comandos em modo de Administrador

Todos os comandos apresentados neste artigo devem ser executados na Linha de Comandos com privilégios elevados, para isso, abra o menu Iniciar, procure por “Linha de Comandos” ou “cmd”, clique com o botão direito do rato e selecione a opção “Executar como administrador”.

Os 5 comandos essenciais de diagnóstico

sfc /scannow

Se alguns ficheiros do Windows estão danificados, podem surgir erros no sistema, o comando sfc /scannow permite verificar esses ficheiros e tentar reparar os que apresentam problemas.

O processo demorará alguns minutos, se o Windows encontrar e reparar ficheiros com sucesso, verá uma mensagem a confirmar a correção e um simples reinicio do PC após este processo costuma devolver a estabilidade ao sistema.

chkdsk /f /r

Quando o disco rígido ou SSD apresenta erros no sistema de ficheiros ou setores danificados, o computador pode encravar ou demorar muito tempo a abrir ficheiros. O comando chkdsk /f /r analisa todo o armazenamento à procura desses problemas, corrigindo falhas lógicas e tentando recuperar a informação guardada em áreas afetadas.

Se o comando for aplicado no disco onde o Windows está instalado (geralmente a drive C:), o sistema informará que o disco está em uso e perguntará se deseja agendar a verificação. Digite S (ou Y) e prima Enter. A análise será executada automaticamente da próxima vez que reiniciar o PC antes de aparecer o ecrã para colocar a palavra-passe.

powercfg /energy

Se o seu portátil está a aquecer demais, a gastar a bateria muito rapidamente ou a perder desempenho sem razão aparente, o problema pode estar nas definições de energia ou em processos bloqueados em segundo plano. O comando powercfg /energy faz uma análise rigorosa durante 60 segundos e gera um relatório detalhado sobre a eficiência energética do sistema.

Quando o processo terminar, o Windows indicará o caminho para um ficheiro com a extensão basta abrir esse ficheiro no browser para ver os erros de energia encontrados, dispositivos que impedem o processador de poupar energia e o estado real de saúde da bateria.

ipconfig /flushdns

Nem sempre a lentidão está relacionada com o processador ou o disco. Muitas vezes, a sensação de que o computador está “lento” vem de atrasos a carregar páginas na Web, falhas a abrir serviços online ou erros de ligação. Isso acontece frequentemente porque a memória temporária do sistema que guarda o endereço dos sites (a cache DNS) ficou corrompida ou desatualizada.

O efeito é imediato: o Windows limpa instantaneamente esse histórico temporário de ligações e receberá uma mensagem de confirmação. Ao tentar navegar novamente, o browser forçará uma pesquisa limpa de rede, resolvendo bloqueios estranhos e tornando o carregamento de sites mais rápido.

tasklist /FI “MEMUSAGE gt 100000”

Quando o computador fica lento de repente, o primeiro passo é descobrir qual é a aplicação que está a devorar a memória RAM em segundo plano. O comando tasklist lista todos os programas em execução, enquanto o filtro /FI “MEMUSAGE gt 100000” diz ao Windows para mostrar apenas os processos que estão a gastar mais de 100 MB de memória RAM.

O Windows apresentará uma lista filtrada e limpa com o nome dos programas mais “pesados”. Se identificar uma aplicação que não está a utilizar ativamente no topo da lista, saberá exatamente qual é o programa responsável pela lentidão e que deve ser fechado.

Assim, com estes 5 comandos nativos do Windows, consegue diagnosticar a maioria dos problemas de lentidão em poucos minutos e sem instalar programas de terceiros.

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.