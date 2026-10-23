Volvo despede 2500 pessoas e diz que o mercado chinês mudou demasiado rápido

A Volvo Cars anunciou um plano de reestruturação que inclui o corte de 2500 postos de trabalho, após um terceiro trimestre marcado por prejuízos operacionais e por uma queda acentuada nas vendas na China. A empresa sueca, controlada pela chinesa Geely, justifica a decisão com a necessidade de adaptar a estratégia aos novos tempos do setor automóvel.

Prejuízo operacional e queda das vendas

A fabricante registou um prejuízo operacional de 5,6 mil milhões de coroas suecas (cerca de 503 mil milhões de euros) no terceiro trimestre, invertendo o lucro operacional de 6,4 mil milhões de coroas obtido no período anterior.

A empresa atribui este resultado a um ambiente de mercado mais exigente, tanto na China como nos Estados Unidos, que acabou por penalizar o fluxo de caixa livre. As ações da Volvo Cars chegaram a cair cerca de 27% na sequência do anúncio.

China: a mudança chegou mais depressa

Em declarações à CNBC, o CEO Håkan Samuelsson reconheceu que a alteração no mercado chinês foi mais rápida do que o inicialmente previsto.

O responsável explicou que a estratégia de vender globalmente automóveis desenvolvidos na Europa e na China deixou de funcionar, afetando todos os fabricantes ocidentais presentes naquele país. Os consumidores chineses estão agora mais recetivos a alternativas domésticas, que se tornaram mais fortes e competitivas.

Perante este cenário, a Volvo Cars pretende implementar uma nova abordagem na China, com uma estrutura mais regional e maior autonomia para as equipas locais, além de modelos adaptados às preferências do mercado.

Samuelsson sublinhou ainda a necessidade de partilhar plataformas com a Geely e de desenvolver na China software essencial, como sistemas de infoentretenimento e de assistência à condução. Sem esta adaptação, será praticamente impossível vender automóveis no mercado chinês.

Pressão nos EUA e cortes de custos

As receitas da Volvo Cars na China caíram quase 50% em termos homólogos, num contexto de hipercompetição protagonizada por novos rivais chineses, que também colocaram forte pressão sobre os preços.

Nos Estados Unidos, a empresa enfrenta o impacto negativo das tarifas e uma redução dos incentivos à compra de veículos elétricos, o que está a comprimir as margens de lucro.

Para fazer face a esta realidade, a Volvo Cars quer reduzir custos em 5 mil milhões de coroas suecas e eliminar 2500 postos de trabalho em todo o mundo, dos quais 2000 na Suécia.

Samuelsson explicou que esta medida resulta da nova estratégia de atribuir mais poder às regiões, o que implica uma administração mais central.

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