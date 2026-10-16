E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta está de volta. Não, não veio a voar, qual Roadster elétrico a jato, mas a entrar lentamente porta adentro na vossa vida. Calma, é só para desejar bom fim de semana. Pronto, podem continuar a dedilhar o telefone.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem-humoradas), fica aqui o convite para que descarreguem e vejam a totalidade das imagens.
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Anedotas com humor
José Joaquim faleceu, e no velório, o padre da aldeia rasga-se em elogios:
– O finado era um ótimo marido, um excelente cristão, um pai exemplar!
A viúva vira-se para um dos filhos e diz-lhe ao ouvido:
– Pedrinho, vai até o caixão e vê se é mesmo o teu pai que tá lá dentro…
A professora pergunta aos seus alunos nomes de coisas que acabem em “dor” e que comam coisas.
O Ricardo diz:
– Predador!!!
A professora responde:
– Muito bem, come as suas presas.
O Paulinho diz:
– O aspirador.
A Professora:
– Bravo! Que imaginação, na verdade podemos dizer que come o lixo.
No fundo da sala grita o Joãozinho, muito convicto da sua resposta:
– Vibrador!!!
Quase a cair da cadeira, a professora responde:
– Ora essa, não estou a ouvir bem, mas isso não come nada!!
E diz o Joãozinho muito depressa:
– Come, come, a minha mãe tem um lá em casa e está sempre a dizer que o vibrador come pilhas comó
caraças!
Um benfiquista e um portista foram parar à mesma barbearia.
Enquanto estavam a ser atendidos, não se trocou uma única palavra.
Os barbeiros temiam iniciar qualquer conversa, pois poderia descambar em discussão…
Terminaram a barba aos seus clientes mais ou menos ao mesmo tempo.
O barbeiro que tinha o Benfiquista na sua cadeira estendeu o braço para pegar no frasco do after-shave e foi prontamente interrompido pelo seu cliente:
– Não, raios, não quero! A minha esposa vai sentir esse cheiro e pensar que eu estive numa casa de prostitutas.
O outro barbeiro virou-se para o portista e indagou:
– E o senhor?
O Portista respondeu: – Ponha bastante carago! A minha mulher nunca lá esteve, por isso num conhece o cheiro…
E assim começou o maior arraial de porrada jamais visto numa barbearia!
A professora pergunta ao Joãozinho :
– Quantos tomates pode o mesmo tomateiro dar?
– Não sei, professora…
E, com ironia, ela diz:
– Hoje apanhei-te, espertinho!
Então o Joãozinho também faz uma pergunta :
– Professora, quantas tetas tem uma porca?
– Não sei, Joãozinho…
– Está a ver, a senhora apanhou-me pelos tomates, eu apanho-a pelas tetas!!!
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