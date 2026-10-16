E Porque Hoje é Sexta está de volta. Não, não veio a voar, qual Roadster elétrico a jato, mas a entrar lentamente porta adentro na vossa vida. Calma, é só para desejar bom fim de semana. Pronto, podem continuar a dedilhar o telefone.

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem-humoradas), fica aqui o convite para que descarreguem e vejam a totalidade das imagens.

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Anedotas com humor

José Joaquim faleceu, e no velório, o padre da aldeia rasga-se em elogios: – O finado era um ótimo marido, um excelente cristão, um pai exemplar! A viúva vira-se para um dos filhos e diz-lhe ao ouvido: – Pedrinho, vai até o caixão e vê se é mesmo o teu pai que tá lá dentro…

A professora pergunta aos seus alunos nomes de coisas que acabem em “dor” e que comam coisas. O Ricardo diz: – Predador!!! A professora responde: – Muito bem, come as suas presas. O Paulinho diz: – O aspirador. A Professora: – Bravo! Que imaginação, na verdade podemos dizer que come o lixo. No fundo da sala grita o Joãozinho, muito convicto da sua resposta: – Vibrador!!! Quase a cair da cadeira, a professora responde: – Ora essa, não estou a ouvir bem, mas isso não come nada!! E diz o Joãozinho muito depressa: – Come, come, a minha mãe tem um lá em casa e está sempre a dizer que o vibrador come pilhas comó caraças!

Um benfiquista e um portista foram parar à mesma barbearia. Enquanto estavam a ser atendidos, não se trocou uma única palavra. Os barbeiros temiam iniciar qualquer conversa, pois poderia descambar em discussão… Terminaram a barba aos seus clientes mais ou menos ao mesmo tempo. O barbeiro que tinha o Benfiquista na sua cadeira estendeu o braço para pegar no frasco do after-shave e foi prontamente interrompido pelo seu cliente: – Não, raios, não quero! A minha esposa vai sentir esse cheiro e pensar que eu estive numa casa de prostitutas. O outro barbeiro virou-se para o portista e indagou: – E o senhor? O Portista respondeu: – Ponha bastante carago! A minha mulher nunca lá esteve, por isso num conhece o cheiro… E assim começou o maior arraial de porrada jamais visto numa barbearia!

A professora pergunta ao Joãozinho : – Quantos tomates pode o mesmo tomateiro dar? – Não sei, professora… E, com ironia, ela diz: – Hoje apanhei-te, espertinho! Então o Joãozinho também faz uma pergunta : – Professora, quantas tetas tem uma porca? – Não sei, Joãozinho… – Está a ver, a senhora apanhou-me pelos tomates, eu apanho-a pelas tetas!!!

Videos

Carros que voam? Já chegaram

E também já estão a fazer filmes… os memes 😀

Fala mais alto ou então gesticula, ok?

Esta semana foi profícua em desastres humurísticos

O que as câmaras conseguem registar até parece mentira

O Torreense perdeu, mas deu grande show

Bordalo II põe o Porto à venda

Que grandes falhanços

Estava já a bandeira armada

Não sei se me faço entender

Segura no pau com convicção caray!!!!!

Treinador do FK Viagem Ústí nad Labem nem tira os olhos do além… não vá fugir-lhe as palavras