Esta app gratuita bloqueia apps no iPhone com um código de barras qualquer

Com o smartphone sempre à mão, resistir à tentação de abrir as redes sociais ou outras aplicações que nos roubam tempo nem sempre é fácil. Neste contexto de vício, têm surgido ferramentas que procuram afastar o utilizador dessas distrações. Damos-lhe a conhecer uma alternativa, em forma de app gratuita.

De nome Foqos, a app permite bloquear apps e sites durante sessões de foco, podendo estas ser iniciadas e terminadas manualmente, através de um temporizador, com tags NFC ou com códigos QR. A app apresenta-se como uma alternativa gratuita e de código aberto a soluções como o Brick, a Opal, a ScreenZen, a Unpluq ou a Blok, estando disponível na App Store para iPhone, onde surge com o nome “Foqos – Tap to Block”.

Como funciona

O Foqos recorre às API de Screen Time da Apple para bloquear as aplicações e os sites que o utilizador selecionar. Para isso, é necessário criar perfis, nos quais se escolhe o que bloquear, e ativar uma sessão sempre que se pretenda manter o foco.

Através da app, é possível adaptar cada perfil a rotinas, horários e grupos de apps ou domínios diferentes, como o estudo, o trabalho ou a leitura.

Formas de iniciar e terminar uma sessão

O que distingue a app Foqos de um simples bloqueio por definições do sistema é a possibilidade de o associar a um objeto físico. Ou seja, uma sessão pode ser iniciada ou terminada através de uma tag NFC, que o utilizador pode colocar num local afastado do telemóvel, ou de um código QR, que pode ser impresso ou guardado num sítio que torne a distração menos conveniente.

Existe ainda a opção de ativar a sessão manualmente ou de definir um temporizador com a duração pretendida, ficando a app responsável por manter o bloqueio até ao fim desse período.

Para quem não quer terminar a sessão por completo, a app inclui pausas, após as quais o bloqueio é retomado, bem como acessos temporários de curta duração, que permitem abrir uma app sem interromper toda a sessão.

No caso das tags NFC, a app Foqos é compatível com modelos comuns e de baixo custo, como as NTAG213, pelo que não é necessário adquirir hardware próprio. Quem preferir não utilizar NFC pode recorrer aos códigos QR ou de barras.

Código aberto e versão para Mac

O projeto é de código aberto, com o código-fonte disponível no GitHub. Além disso, o site oficial indica que a app não exige conta, não tem anúncios e não recorre a rastreio, sendo mantida com o apoio voluntário da comunidade através de donativos.

Embora a app principal seja para iPhone, existe também uma versão para Mac, distribuída através do GitHub, que permite manter os sites escolhidos bloqueados no computador durante as sessões de foco. De nome “Sync to Mac”, esta funcionalidade é ativada por perfil e utiliza o iCloud para sincronizar as regras de bloqueio entre os dispositivos.

Como usar a app Foqos

Depois de instalada, a app é verdadeiramente intuitiva, sendo apenas necessário criar perfis, em nove passos:

Dar um nome ao Perfil

Escolher a estratégia (tag NFC/códigos de barras/ código QR/outros)

Escolher as apps e como bloqueá-las

Escolher os domínios e como bloqueá-los

Definir o desbloqueador físico (tag NFC/códigos de barras/ código QR)

Definir um calendário

Permitir ou não pausas

Prevenir apagar ou instalar novas apps

Definir controlo de sessões de foco

Definir notificações

Rever o perfil

Assim, a app Foqos propõe uma abordagem simples para quem pretende reduzir o tempo passado em certas aplicações, combinando o bloqueio de apps e sites com métodos de ativação que obrigam a um gesto físico deliberado e que podem ser implementados de forma muito acessível.

Importa referir que a app está disponível apenas em inglês.