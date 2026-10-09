O “E Porque Hoje é Sexta” traz-vos, todas as semanas, uma dose de humor para entrar no fim de semana com um sorriso… ou, pelo menos, com uma expressão que não exige baixa médica. Às vezes, são as idiotices dos governantes que nos dão matéria para a sátira. Ultimamente, a realidade anda tão absurda que as anedotas chegam e perguntam: “Ainda precisam de nós?”

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem-humoradas), fica aqui o convite para que descarreguem e vejam a totalidade das imagens.

Password: www.pplware.com

Anedotas com humor

Dois jovens recém-namorados fazem um passeio na montanha, durante o inverno.

À tarde, o rapaz vai à procura de lenha para fazer uma fogueira.

Quando volta, diz à namorada:

– Amor, tenho as mãos geladas!!!

Responde a namorada:

– Põe-nas entre as minhas pernas. Elas vão aquecer!

No dia seguinte, ele vai procurar mais lenha para a fogueira e, quando regressa, diz outra vez:

– Querida, tenho as mãos geladas!!!

Responde a namorada:

– Põe-nas entre as minhas pernas. Elas aquecem rápido!

Depois do jantar, ele volta a ir procurar mais lenha e quando regressa, diz outra vez:

– Amor, tenho as mãos geladas!!!

Responde a namorada:

– Pelo amor de Deus, homem!! Será que nunca tens frio nas orelhas?!

O nosso presidente, António José Seguro, seguia a bordo de um avião, de Lisboa para o Porto.

O lugar ao seu lado estava ocupado por um puto de uns 10 anos, natural de Amarante, de óculos, com ar sério e compenetrado.

Assim que o avião descolou, o miúdo abriu um livro, mas Seguro puxou conversa.

– Ouvi dizer que o voo parece mais curto se conversarmos com o passageiro do lado. Gostarias de conversar comigo?

O garoto fechou calmamente o livro e respondeu:

– Talvez seja interessante. Qual o tema que gostaria de discutir?

– Ah, que tal política? Achas que devemos dar credibilidade ao André Ventura ou passamos a responsabilidade para o José Luís Craneiro como próximo primeiro-ministro?

O garoto suspirou e replicou:

– Poderá ser um bom tema, mas, antes, gostaria de lhe colocar uma questão.

– Então manda! – encorajou Seguro.

– Os cavalos, as vacas e os cabritos comem a mesma coisa, certo? Pasto, ervas, rações. Concorda?

– Sim. – disse o presidente.

– No entanto, os excrementos dos cabritos são umas bolinhas, as vacas largam placas de bosta e, os cavalos, umas bolas bem grandes… Qual é a razão para isto?

António José Seguro pensou por alguns instantes, mas acabou por confessar que não sabia a resposta…

E o miúdo concluiu:

– Então como é que o senhor se sente qualificado para discutir quem deve governar Portugal se não entende nada de “merda”?

Uma condenada à morte recebe a visita de um padre:

– Minha filha, vim aqui trazer-te a palavra de Deus!

A condenada, com ar de gozo responde:

– Perdeu o seu tempo, padre… daqui a pouco estou a falar com ele pessoalmente!!!

Um mendigo aproxima-se de uma senhora loira cheia de sacos de compras da Louis Vuitton, e diz-lhe:

– Madame, eu estou sem comer há 4 dias.

– Meu Deus!, responde ela, como eu gostaria de ter a sua força de vontade!

Videos

Ilusionismo moderno

Árbitro corrupto perseguido e agredido

Não queria pagar o Personal… começou a partir tudo no ginásio

Já perdi 3 voos hoje, não sei o que se passa com os aviões

Toma… buzina para aqui

É um bom teste para ver a resistência das calças, sim senhor

Refrescar a passarada

Falhanços que estavam esquecidos

Vento chato, porra… também… não havia mais pano?

Imagens que se tornaram virais e que têm de ser partilhadas

Isto é amor ou estás a pensar algo mais à frente?

Este não é da saga Asterix e Obelix?

O Greg já almoçou…

Polícia Judiciária mostra o luxo do crime

O angustiante resgate do cão chileno Morocho

Bom fim de semana!