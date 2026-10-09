O relógio que desafia os topos de gama? Análise completa ao HUAWEI Watch 6 Pro

A Huawei voltou a apostar tudo nos seus smartwatches e a querer agitar o mercado. Isso volta a ser visto com a chegada do novo HUAWEI Watch 6 Pro a Portugal. É hora de revelar a análise a este novo relógio e aos sensores de saúde X-TAP, a precisão desportiva, eSIM e a autonomia real deste smartwatch topo de gama.

Construção de luxo com ADN de relojoaria

O mercado dos smartwatches de topo divide-se habitualmente entre dois caminhos: opções desportivas com aspeto utilitário ou ecrãs retangulares agarrados ao carregador diário. O HUAWEI Watch 6 Pro corta com essa rotina e assume o visual e a presença de uma peça de relojoaria tradicional.

Disponível em caixas de 43 mm e 46 mm, a unidade em teste da versão Space Edition aposta em materiais sem cedências. A caixa em liga de titânio de grau aeroespacial surge combinada com uma traseira em cerâmica e vidro de safira frontal esférico.

A redução na curvatura do vidro elimina reflexos incómodos e melhora a leitura no pulso. O peso de 50 gramas na estrutura distribui-se com equilíbrio, mantendo o conforto em treinos intensos ou a dormir.

A navegação reparte-se pela coroa rotativa com resposta háptica, por um botão inferior configurável e pelo sensor central X-TAP.

Ecrã a 3.500 nits: visibilidade perfeita ao sol

O painel AMOLED LTPO 2.0 de 1,38 polegadas, com resolução de 466×466 píxeis e 338 ppp, salta logo à vista. A marca elevou o pico de luminosidade para os 3.500 nits.

Na prática, sob sol direto, a leitura de ritmos ou notificações faz-se sem esforço. Não há necessidade de tapar o mostrador com a mão para consultar tempos ou batimentos em pleno esforço exterior.

O vidro em safira dá a segurança necessária contra riscos no contacto acidental com equipamentos de ginásio ou ramos em corrida.

Desporto no limite e precisão nos treinos

Com mais de 100 modalidades desportivas disponíveis, o Watch 6 Pro vai muito além da corrida e caminhada. O relógio integra modos dedicados a desportos de inverno, natação, golfe com mapas pré-carregados, mergulho e padel. Para quem faz trilhos, herda ainda o modo Expedição com navegação por rota.

O GPS integrado regista trajetos com rigor milimétrico, sem desvios estranhos em mudanças bruscas de direção ou sob copas de árvores. As métricas cobrem cadência, carga de treino, VO2 Max e tempos de recuperação física calculados pelo modo Readiness.

Os relatórios matinais (Morning Briefing) e o Health Insights cruzam o desgaste do treino com os períodos de sono para dosear o esforço diário com dados reais.

Mesmo com a bracelete metálica com ajuste rápido por elos, o relógio fica firme no pulso sem oscilar. Para sessões de transpiração intensa, a pulseira de borracha incluída na caixa garante a aderência ideal para medições consistentes.

Sensor X-TAP: saúde completa em 60 segundos

O grande salto técnico deste modelo reside no sensor Multi-Sensing X-TAP posicionado na lateral. Ao combinar um módulo ótico PPG de 12 canais com sensibilidade à pressão, a ferramenta Health Glance executa uma leitura completa em apenas 60 segundos com o simples encostar do dedo.

Num único minuto, o sistema analisa 11 parâmetros vitais. Faz a leitura do eletrocardiograma (ECG), da frequência cardíaca, dos níveis de oxigénio no sangue (SpO2), da temperatura cutânea, da variabilidade cardíaca e dos níveis de stress. Monitoriza ainda a rigidez arterial e faz rastreios de risco cardiovascular e metabólico.

O acompanhamento do sono avalia sestas e noites completas com pontuação detalhada por fases. Não substitui o acompanhamento clínico, mas alerta prontamente para anomalias ou sinais claros de exaustão.

Independência no pulso com eSIM e pagamentos

O suporte para eSIM permite sair para treinar sem o smartphone no bolso. Em Portugal, a utilização com número independente funciona nas três operadoras principais (MEO, Vodafone e NOS). O serviço de partilha de número (um número, dois dispositivos) permanece exclusivo para clientes MEO.

As chamadas pelo altifalante e microfone integrados têm som limpo e percetível. Os pagamentos por contactless são assegurados pelo Curve Pay sem complicações. O controlo por gestos através do sensor lateral permite atender chamadas com movimentos de dedos, embora exija habituação inicial. A assistente Celia surge no sistema, mas avisa de imediato que só opera em inglês.

A compatibilidade é total com iOS e Android. No iPhone instala-se a app HUAWEI Health diretamente da App Store; no Android requer a instalação por fora através do site oficial.

O HarmonyOS 6.1.0 responde com rapidez constante e transições fluidas. O reverso da medalha mantém-se na loja de aplicações: faltam opções de peso como Spotify ou Google Maps, embora as notificações do WhatsApp e Gmail cheguem completas.

Bateria que não obriga a viver junto à tomada

Enquanto a maioria dos concorrentes com funções avançadas esgota a carga em 24 a 48 horas, a gestão de energia aqui segue outro padrão.

Num teste intensivo, com o ecrã sempre ligado (Always-on Display), eSIM funcional, medições biométricas automáticas e registo diário de treinos com GPS, a bateria dura entre 3 a 4 dias completos.

Desligando o ecrã sempre ativo, a marca chega facilmente aos 5 dias de utilização real. Com o carregador sem fios incluído, 15 minutos na base garantem um dia inteiro de autonomia e a carga total completa-se em cerca de uma hora.

Veredito Pplware: O que nos dá o HUAWEI Watch 6 Pro

Com o preço fixado nos 629 € no mercado nacional, o HUAWEI Watch 6 Pro não é acessível diretamente a todas as carteiras. Ainda assim, justifica cada cêntimo para quem procura materiais nobres, métricas desportivas e de saúde irrepreensíveis e autonomia real sem a escravidão do carregador noturno.

Galeria de imagens: HUAWEI Watch 6 Pro

Leia também