Senhorios podem exigir a renda com um mês de antecedência?

Numa altura em que a habitação ocupa o centro do debate público e em que o PSD e o Chega assinaram um acordo para alterar, na especialidade, a proposta do Governo de revisão do regime do arrendamento urbano, multiplicam-se as dúvidas sobre o que os senhorios podem, ou não, exigir aos inquilinos. Eis o que diz a lei!

Conforme perguntado à SIC Verifica, o senhorio pode obrigar o inquilino a pagar a renda de outubro no início de setembro, a de novembro no início de outubro, e assim sucessivamente? A resposta depende do que estiver escrito no contrato, mas, quando este nada diz, a lei está do lado do senhorio.

De acordo com o artigo 1075.º do Código Civil:

Na falta de convenção em contrário, se as rendas estiverem em correspondência com os meses do calendário gregoriano, a primeira vencer-se-á no momento da celebração do contrato e cada uma das restantes no 1.º dia útil do mês imediatamente anterior àquele a que diga respeito.

Ou seja, a renda de outubro vence-se no primeiro dia útil de setembro, pelo que a situação descrita pelo leitor corresponde à regra que a lei já aplica e não depende de qualquer acordo especial. Não obstante, as partes podem estipular o pagamento no próprio mês a que a renda respeita, e nesse caso vale o que ficou acordado.

Atraso no pagamento

Se a renda não for paga no vencimento, o senhorio pode exigir, além do valor em atraso, uma indemnização de 20% do que for devido, nos termos do artigo 1041.º. Contudo, esse direito, tal como o de resolver o contrato com esse fundamento, cessa se o inquilino fizer cessar a mora no prazo de oito dias a contar do seu início, e não pode ser cumulado com a indemnização se o senhorio optar por resolver o contrato com base na falta de pagamento.

Antecipação de rendas: acordo escrito e limite de dois meses

Diferente deste regime é a antecipação prevista no artigo 1076.º, que consiste em pagar rendas adicionais, além do calendário normal de vencimento, e que só é possível havendo acordo escrito e por um período não superior a dois meses.

Segundo Regina Santos Pereira, sócia da SRS Legal com especialização em arrendamento imobiliário, citada pela SIC Verifica, a antecipação pode ser combinada tanto na assinatura do contrato como durante a sua vigência, mas o senhorio não a pode impor unilateralmente a meio do contrato, cabendo-lhe apenas propor ao inquilino um aditamento que este é livre de recusar.