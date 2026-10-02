E Porque Hoje é Sexta, vamos falar deste enorme assunto que apagou a subida dos combustíveis. Exatamente, já se está a rir… pois é, Cristiano Ronaldo bateu com a porta a Jesus, e Jesus marcou a sua estreia na seleção a dizer que tinha um quilo de tomates. Depois, a guerra dos “likes” a cair… Coisas do futebol, ou “futilidades”!

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem-humoradas), fica aqui o convite para que descarreguem e vejam a totalidade das imagens.

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Anedotas com humor

Uma jornalista da CNN ouviu falar de um judeu muito velhinho que todos os dias, duas vezes por dia, ia fazer as suas orações ao Muro das Lamentações e decidiu entrevistá-lo.

Pôs-se ao pé do Muro à espera e passado um bocado, lá apareceu ele a andar com dificuldade, em direção ao sítio onde costumava rezar.

Esperou uns 45 minutos que o velhinho acabasse de rezar e quando ele voltava, vagarosamente, apoiado na sua bengala, aproximou-se para a entrevista.

– Desculpe, eu chamo-me Rebecca Smith, sou repórter da CNN e gostava de o entrevistar. Como é que se chama?

– Morris Feldman.

– Senhor Feldman, há quanto tempo vem ao Muro rezar?

– Há uns sessenta anos.

– Sessenta anos! Isso é incrível! E o que é que o senhor pede nas suas orações?

– Peço que os cristãos, os judeus e os muçulmanos vivam em paz. Peço que todas as guerras e todo o ódio terminem. Peço que as crianças cresçam em segurança e se tornem adultos responsáveis. Peço amor entre os homens.

– E faz isso há sessenta anos, todos os dias! Como é que o senhor se sente?

– Sinto-me como se estivesse a falar para uma parede…

Um engravatado entra na lojinha do Abdul, no Martim Moniz em Lisboa, e olha com desprezo para o balcão escuro, as roupas penduradas em ganchos e o chão de tacos de madeira. Ao deparar-se com esta situação, o Abdul irrita-se com o desprezo do tipo, e resmunga:

– Está a olhar para a loja do Abdul com cara de parvo porquê? Com esta lojinha, Abdul tem apartamento em Cascais, tem apartamento em Algarve, tem casa no Chiado, tem quinta no campo, tem filho a estudar medicina nos Estados Unidos, tem filha estudando moda em Paris, tudo só com lojinha!

O tipo vira-se e diz:

– O senhor sabe quem eu sou? Eu sou o fiscal das Finanças!

– Muito prazer! Eu Abdul, maior mentiroso do Martim Moniz…

– Ontem à noite fiz amor com a minha mulher quatro vezes seguidas – disse o algarvio – e de manhã, ela fez um delicioso crepe e disse que me amava muito.

– Ah, ontem à noite fiz amor com a minha seis vezes – resposta do lisboeta – e de manhã, ela fez uma deliciosa omeleta e disse que eu era o homem da vida dela.

Como o alentejano ficou calado, o algarvio perguntou:

– Quantas vezes é que fizeste amor com a tua mulher ontem à noite?

– Uma – respondeu o alentejano.

– Só uma?! – exclamou o lisboeta.

– E de manhã, o que é que ela disse?

– Na pares!

Antes de iniciar o voo, ao microfone, o piloto cumprimenta os passageiros:

– Senhores passageiros, fala o vossa comandante. Por favor, apertem o cinto, pois vamos descolar.

Minutos depois:

– Atenção, Srs. passageiros, estamos a dez mil pés de altura, em velocidade de cruzeiro, tranquilo, podem relaxar, soltar os cintos, chegaremos ao destino a horas, tenham uma boa viagem…

O piloto esquece de desligar o microfone e continua a falar com o co-piloto:

– Bem, vou ativar o piloto automático e enquanto os idiotas lá atrás curtem a viagem, vou tomar um cafezinho, fumar um cigarrinho, vou dar uma cag@da e depois dar uma boa quec@ na boazona da hospedeira…

Percebendo a gafe, a hospedeira corre em direção à cabine para o avisar, mas tropeça no corredor e cai ao lado de uma senhora, que lhe diz:

– Calma, minha filha… Ele vai c@gar primeiro…

Videos

Loucura captada em vídeo

Festejou o golo ao estilo CR7 e JJ deu-lhe um porradão

Hojlund meteu um gol na seleção de Portugal e fez a comemoração do Cristiano Ronaldo.



Pós jogo se recusou a cumprimentar o Jorge Jesus e ainda deu um empurrãozinho no velho.



KKKKKKKKKKKKK SERIA ESSE A MAIOR RONALDETE DE TODOS OS TEMPOS? pic.twitter.com/BXE75wg8uV — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) October 1, 2026

Jogador da Dinamarca marca contra Portugal e festeja como Cristiano Ronaldo

Rasmus Hojlund has said he will do the Sui again tonight if he score against Portugal to show his concern over Portugal unfair treatment of Cristiano Ronaldo #DENPOR pic.twitter.com/2zh8Drn1CD — Yang 杨 (@yangishereforu) October 1, 2026

Já se sabe o que Jorge Jesus disse ao CR7

“Então olha, tchau” – Jorge Jesus é que decide 👋 pic.twitter.com/3ILPpZF5Dw — B24 (@B24PT) October 26, 2017

Polícia italiana atropela bandido e polícia num só lance

Backup arrived. Braking would have helped.



A Carabinieri patrol car hit a fellow officer during a stop near St Peter’s Basilica in Rome. Local reports say it was accidental and the officer escaped serious injury.



An investigation is reportedly underway.



Video: blenda.mendonca… pic.twitter.com/VMX0Hyf7SN — Second Look (@SecondLookDesk) September 30, 2026

Os passageiros no avião nos momentos da aterragem

״עוד אבינו חי״: הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה pic.twitter.com/wALLq5AluW — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 30, 2026

Tiveram uma noite complicada de copos

I love it when I see women being just as real and weird as me and still looking beautiful and hot.



Is there weird about burping? pic.twitter.com/SxPCgzBY1j — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) October 1, 2026

Fantástica coreografia

When you stayed out till 5am but booked the 7am ferry to get an extra day is like when you have to choose between sleep or hotel breakfast buffet pic.twitter.com/qEeE4ajNlE — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) October 1, 2026

Pela primeira vez é revelada a mãe do Homem-Aranha

For the first time and exclusively, we see Spider-Man’s mother. pic.twitter.com/T3qwYB3n5a — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 30, 2026

Pronto, ele queria era que lhe passassem o pau

There are people in this world who are here to put a smile on the faces of those who need it.

That guy definitely need that smile 😂 at work pic.twitter.com/8nzaln5Xjf — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 30, 2026

Quando vais para ser a estrela do momento

A festival where men look like gay men

Nobody’s even looking at her

The more prosperous humans are on earth, the less cloth they wear on their bodies pic.twitter.com/bpHkgMc5II — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 30, 2026

Pilates sincronizado

Synchronized swimming pic.twitter.com/xRZrfSPYHw — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 30, 2026

WOW que peixe deu à costa?

A perfect reentry

Body surging skill level 💯 pic.twitter.com/8YphIgmNhi — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 29, 2026

Daquelas habilidades que são raríssimas e que dão emprego

That’s when imagination and fantasy come into play pic.twitter.com/SDAyk76OI3 — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 29, 2026

Aqueles momentos que nem te atreves a rir

When You Ask Your Wife for “Help”



Sometimes asking your partner for help comes with a few surprises!



Don’t get mad when they help and make a mistake, that’s what makes it special. pic.twitter.com/qvgRGng29u — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 29, 2026

Quando lhe tocas no “escape”…

Those skilled hands of the elderly man found her weak spot



I think she liked it pic.twitter.com/O8mJFtlXjA — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 27, 2026

Velhos hábitos

Thinking about what pic.twitter.com/fKokJqBhRa — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 27, 2026

Esta, pelo menos, não foi cantar o que tem no carr do Pingo Doce

I don’t know why I’m so amazed to see a complete stranger dance like that I saw her online. She really made the most of her moment.

If they don’t hire her after this performance, I don’t know what to say.

By the way, does anyone know who she is? pic.twitter.com/cMqBShkZoU — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 24, 2026

Bom fim de semana para todos!