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Humor

E porque hoje é Sexta

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E Porque Hoje é Sexta, vamos falar deste enorme assunto que apagou a subida dos combustíveis. Exatamente, já se está a rir… pois é, Cristiano Ronaldo bateu com a porta a Jesus, e Jesus marcou a sua estreia na seleção a dizer que tinha um quilo de tomates. Depois, a guerra dos “likes” a cair… Coisas do futebol, ou “futilidades”!

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem-humoradas), fica aqui o convite para que descarreguem e vejam a totalidade das imagens.

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Anedotas com humor

Uma jornalista da CNN ouviu falar de um judeu muito velhinho que todos os dias, duas vezes por dia, ia fazer as suas orações ao Muro das Lamentações e decidiu entrevistá-lo.
Pôs-se ao pé do Muro à espera e passado um bocado, lá apareceu ele a andar com dificuldade, em direção ao sítio onde costumava rezar.
Esperou uns 45 minutos que o velhinho acabasse de rezar e quando ele voltava, vagarosamente, apoiado na sua bengala, aproximou-se para a entrevista.
– Desculpe, eu chamo-me Rebecca Smith, sou repórter da CNN e gostava de o entrevistar. Como é que se chama?
– Morris Feldman.
– Senhor Feldman, há quanto tempo vem ao Muro rezar?
– Há uns sessenta anos.
– Sessenta anos! Isso é incrível! E o que é que o senhor pede nas suas orações?
– Peço que os cristãos, os judeus e os muçulmanos vivam em paz. Peço que todas as guerras e todo o ódio terminem. Peço que as crianças cresçam em segurança e se tornem adultos responsáveis. Peço amor entre os homens.
– E faz isso há sessenta anos, todos os dias! Como é que o senhor se sente?
– Sinto-me como se estivesse a falar para uma parede…

Um engravatado entra na lojinha do Abdul, no Martim Moniz em Lisboa, e olha com desprezo para o balcão escuro, as roupas penduradas em ganchos e o chão de tacos de madeira. Ao deparar-se com esta situação, o Abdul irrita-se com o desprezo do tipo, e resmunga:
– Está a olhar para a loja do Abdul com cara de parvo porquê? Com esta lojinha, Abdul tem apartamento em Cascais, tem apartamento em Algarve, tem casa no Chiado, tem quinta no campo, tem filho a estudar medicina nos Estados Unidos, tem filha estudando moda em Paris, tudo só com lojinha!
O tipo vira-se e diz:
– O senhor sabe quem eu sou? Eu sou o fiscal das Finanças!
– Muito prazer! Eu Abdul, maior mentiroso do Martim Moniz…

– Ontem à noite fiz amor com a minha mulher quatro vezes seguidas – disse o algarvio – e de manhã, ela fez um delicioso crepe e disse que me amava muito.
– Ah, ontem à noite fiz amor com a minha seis vezes – resposta do lisboeta – e de manhã, ela fez uma deliciosa omeleta e disse que eu era o homem da vida dela.
Como o alentejano ficou calado, o algarvio perguntou:
– Quantas vezes é que fizeste amor com a tua mulher ontem à noite?
– Uma – respondeu o alentejano.
– Só uma?! – exclamou o lisboeta.
– E de manhã, o que é que ela disse?
– Na pares!

Antes de iniciar o voo, ao microfone, o piloto cumprimenta os passageiros:
– Senhores passageiros, fala o vossa comandante. Por favor, apertem o cinto, pois vamos descolar.
Minutos depois:
– Atenção, Srs. passageiros, estamos a dez mil pés de altura, em velocidade de cruzeiro, tranquilo, podem relaxar, soltar os cintos, chegaremos ao destino a horas, tenham uma boa viagem…
O piloto esquece de desligar o microfone e continua a falar com o co-piloto:
– Bem, vou ativar o piloto automático e enquanto os idiotas lá atrás curtem a viagem, vou tomar um cafezinho, fumar um cigarrinho, vou dar uma cag@da e depois dar uma boa quec@ na boazona da hospedeira…
Percebendo a gafe, a hospedeira corre em direção à cabine para o avisar, mas tropeça no corredor e cai ao lado de uma senhora, que lhe diz:
– Calma, minha filha… Ele vai c@gar primeiro…

Videos

Loucura captada em vídeo

Festejou o golo ao estilo CR7 e JJ deu-lhe um porradão

Jogador da Dinamarca marca contra Portugal e festeja como Cristiano Ronaldo

Já se sabe o que Jorge Jesus disse ao CR7

Polícia italiana atropela bandido e polícia num só lance

Os passageiros no avião nos momentos da aterragem

Tiveram uma noite complicada de copos

Fantástica coreografia

Pela primeira vez é revelada a mãe do Homem-Aranha

Pronto, ele queria era que lhe passassem o pau

Quando vais para ser a estrela do momento

Pilates sincronizado

WOW que peixe deu à costa?

Daquelas habilidades que são raríssimas e que dão emprego

Aqueles momentos que nem te atreves a rir

Quando lhe tocas no “escape”…

Velhos hábitos

Esta, pelo menos, não foi cantar o que tem no carr do Pingo Doce

Bom fim de semana para todos!

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Autor: Vítor M.
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Tags:
Humor sextas

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