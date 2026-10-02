ChatGPT permite agora experimentar roupa virtualmente com uma fotografia

Uma nova funcionalidade do ChatGPT permite carregar fotografias e obter uma imagem gerada por inteligência artificial (IA) na qual a pessoa aparece com determinada peça de roupa. A ferramenta está disponível quando surgem artigos de vestuário nos resultados apresentados pelo chatbot.

ChatGPT permite também usar fotografias de roupa

A utilização da funcionalidade não está limitada às peças encontradas diretamente pelo ChatGPT. Uma fotografia ou captura de ecrã de uma peça de roupa carregada pelo utilizador também pode servir de base para a criação de uma imagem de experimentação virtual.

Segundo a OpenAI, as imagens são produzidas através do ChatGPT Images 2.5, o modelo de geração de imagens apresentado pela empresa em setembro. A tecnologia procura reproduzir a aparência da peça no corpo da pessoa, o que permite ter uma ideia mais concreta do resultado antes de avançar para uma compra.

A aposta nas compras não fica pela experimentação virtual. O ChatGPT passou também a permitir guardar produtos de interesse na biblioteca da aplicação, facilitando o regresso a artigos que o utilizador tenha encontrado anteriormente.

Esta funcionalidade pode ser particularmente útil para quem está a comparar várias peças ou pretende adiar uma decisão de compra sem ter de voltar a procurar o produto.

Há questões de privacidade a considerar

Apesar das novas possibilidades, a utilização de fotografias pessoais no ChatGPT exige alguma atenção. Nas contas pessoais, as imagens carregadas podem ser utilizadas para melhorar os modelos, dependendo das definições de privacidade escolhidas pelo utilizador.

Quem não pretender contribuir para este processo deverá verificar e ajustar as respetivas opções.

A nova ferramenta surge numa altura em que a OpenAI tem vindo a aproximar o ChatGPT do comércio eletrónico. A empresa já testou formas de permitir compras diretamente através do serviço e disponibiliza igualmente publicidade de produtos e serviços dentro das conversas.

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