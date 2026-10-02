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Botija de Gás: apoio de 25 euros mantém-se até ao final de 2026

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O Governo já reservou 3,8 milhões de euros para a continuidade da Botija de Gás Solidária em 2027, destinada a apoiar consumidores economicamente mais vulneráveis na compra de gás engarrafado. Para este ano mantém-se o apoio de 25 euros.

Botija de Gás: apoio de 25 euros mantém-se até ao final de 2026

A decisão consta da Resolução do Conselho de Ministros n.º 191/2026, publicada em Diário da República, que estabelece uma dotação inicial de 3,8 milhões de euros para o próximo ano.

O valor do apoio por botija em 2027 ainda não está definido. Assim, os 3,8 milhões de euros correspondem à verba inicialmente prevista para o programa e não significam que o apoio de 25 euros por botija atualmente em vigor será automaticamente mantido no próximo ano.

Apoio pode abranger até duas botijas por mês

Para 2026, o Governo decidiu prolongar até 31 de dezembro o apoio extraordinário de 25 euros por botija, reforçando também a dotação disponível para este ano para cerca de 5,75 milhões de euros.

Atualmente, o apoio pode abranger até duas botijas por mês, com um limite máximo de 12 por ano, destinando-se a consumidores domésticos economicamente vulneráveis que cumpram os critérios definidos no programa.

Quem pode receber?

A Botija de Gás Solidária destina-se, entre outros critérios, a consumidores que beneficiem da Tarifa Social de Energia Elétrica ou que integrem agregados familiares onde pelo menos um dos elementos receba determinadas prestações sociais mínimas.

O programa foi criado em 2022, inicialmente com um apoio de 10 euros por botija, tendo posteriormente passado para 15 euros e, em 2026, sido temporariamente reforçado para 25 euros devido à evolução dos preços e do contexto energético.

Para 2027, fica assim prevista uma primeira dotação de 3,8 milhões de euros, financiada através de receitas próprias do Fundo Ambiental.

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Autor: Pedro Pinto
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