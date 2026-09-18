E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta... sim, mais uma sexta com muito som e gasóleo caro. Mais um fim de semana à porta com a certeza de que andar a pé faz bem à saúde e à carteira. Como diz o outro... rejubilem... em família e com o cão.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v973 [21.6 MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Um sujeito chega apressado ao banco e diz ao gerente:
– Acabei de ser assaltado e queria cancelar os meus cheques e o cartão multibanco.. Pode ser?
– Ah, claro, só um minuto, por favor.
Depois de consultar os dados no computador, pergunta:
– O senhor também tinha cartão de crédito?
– Sim, tinha.. Mas não vou querer cancelar.. Não vai valer à pena!
– Não vai valer a pena ?!?!? – Exclama o gerente – Como assim?
– Eu consultei os extractos e vi que o ladrão está a gastar menos do que a minha mulher.
Uma princesa grita ao telefone desesperadamente:
– Depressa, depressa! Estão dois homens sem roupa a tentar subir por uma escada e entrar no meu quarto!
– Sim, minha senhora, mas a senhora ligou para os bombeiros, vou ter que a passar para a polícia…
– Não, não! É mesmo com os bombeiros! Eles precisam de uma escada maior! Rápido, rápido!
Ia um bêbado pela rua, mesmo todo bêbado, quando viu um guarda e perguntou-lhe:
- Oh sr. guarda você sabe onde é o outro lado da rua????
- Oh amigo não esteja a gozar com a minha cara, o outro lado da rua é ali do outro lado da estrada.
- Mau, mas ainda agora me disseram que era aqui...bom bom!!!!
No outro dia lá ia ele na estrada e vê o sr guarda e pergunta-lhe:
- Oh sr. guarda, pode ver quantos galos eu tenho na cabeça???
- Outra vez por aqui??? Posso sim, ora deixe cada ver....1,2,3 sim tem 3 galos na cabeça!!
- Fixe! Isso quer dizer que só faltam 2 postes para chegar a casa
Duas freiras vinham andando pela rua, à noite, quando foram atacadas por dois assaltantes que, vendo que as duas não tinham nada que valesse a pena roubar, resolveram violá-las.
Elas gritam, gritam e ninguém aparece. Uma delas, tomada do fervor religioso, reza:
- Senhor, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem!
Ao que a outra responde:
- Só se for o teu, porque o meu é cá um artista.
Vídeos
O ser humano é mesmo uma animação...
Incrível, só com o pensamento e o Neurolink permite escrever e falar
A beautiful surprise pic.twitter.com/AS7Zox1VIh
— Neuralink (@neuralink) September 16, 2026
As feias não gostam de ver a Sidney Sweeney... que chatice pá
Ainda a propósito da publicidade à casa de apostas NOVIG com a Sidney Sweeney, masterpiece, by Rodrigo Moita de Deus. 👑
Eventualmente teremos aqui a validação da teoria da ferradura..... pic.twitter.com/ICGZzz7ePF
— dono da c🅾️🅾️perativa ™ (@donocooperativa) September 18, 2026
Não se pode fechar os olhos por 3 minutos? Dassss
Dream or nightmare? I just would treat it like a dream. With so many girls involved and you being the only guy stuck in the middle, it might feel exciting for a while, but when accountability comes into the picture, you will end up getting trapped really badly.…
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 17, 2026
Em quem vou arriar na cabeça... ora deixa cá ver
The Holy Spirit is caught arriving late to Mass. Imagine the liturgical uproar, the parish priest’s fluster, and the general murmur of the people in the pews as he crosses the main aisle in the middle of the reading pic.twitter.com/vtR9KZkvWk
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 18, 2026
Ténis é outra cena...
Next level! That’s when you know you’ve been on the court way too much pic.twitter.com/w39QXhxRcr
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 17, 2026
Para a malta dos aeroportos... isto é uma ideia aborrecida
Congratulations to the lady for her patience! And to whoever came up with the idea of printing the ticket that big. Brilliant! pic.twitter.com/Dvm1o6crFz
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 17, 2026
Quem deixou aquele desastre sozinho?
When the teacher leaves you alone with the TRX straps for a few seconds Time to get creative 😂😜 pic.twitter.com/qukS7ip5YB
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 16, 2026
Isto é penalty para o Benfica
You can question the methods, but not the results: Technique 0%, skill 0%, effectiveness 100% pic.twitter.com/USS0uyA0JJ
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 16, 2026
De burros não têm nada
Somebody trained their dogs to saved a parking spot Is that allowed? pic.twitter.com/uG2vdZiWW9
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 15, 2026
Isto é a virtualização do amigo imaginário em 3D?
Let's not lose hope! A child enjoying his day without using a phone pic.twitter.com/lLNSL23EOx
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 15, 2026
Vá lá... tira devagarinho... tiras?
The moral of the story: Every happy woman will have a hairy bird in front of her face. This bird is a legend!!!! pic.twitter.com/TmRT1gootT
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 14, 2026
Tocas mal, mas queres ter palco com público... nada como a rua
Raw street talent! This is the exact kind of energy this song deserves This type of performance shouldn't be free pic.twitter.com/OzD4uCb7vs
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 14, 2026
É uma ideia para tirar os miúdos da frente dos ecrãs
Father and daughter: they both brought this song to life so beautifully! Every little expression, gesture, and movement is spot on. I absolutely loved watching this! pic.twitter.com/L5cEM1lf3b
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 14, 2026
Ia tirar a estátua da Sagrada Família porque estava em risco de queda
🚨VEJA: Escultura da Sagrada Família cai durante retirada emergencial por risco de queda
Vídeo: Kid Jr/ Diário do Nordeste pic.twitter.com/hIjJ0taAnH
— Diário do Nordeste (@diarioonline) September 17, 2026
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