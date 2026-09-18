E Porque Hoje é Sexta

Ia um bêbado pela rua, mesmo todo bêbado, quando viu um guarda e perguntou-lhe:

- Oh sr. guarda você sabe onde é o outro lado da rua????

- Oh amigo não esteja a gozar com a minha cara, o outro lado da rua é ali do outro lado da estrada.

- Mau, mas ainda agora me disseram que era aqui...bom bom!!!!

No outro dia lá ia ele na estrada e vê o sr guarda e pergunta-lhe:

- Oh sr. guarda, pode ver quantos galos eu tenho na cabeça???

- Outra vez por aqui??? Posso sim, ora deixe cada ver....1,2,3 sim tem 3 galos na cabeça!!

- Fixe! Isso quer dizer que só faltam 2 postes para chegar a casa