Uma equipa de investigadores de cibersegurança conseguiu explorar uma cadeia de vulnerabilidades nos sistemas da OpenAI. O trabalho contou inicialmente com a ajuda do Claude, da Anthropic, embora os investigadores afirmem ter recorrido ao GPT 5.6 Sol durante as fases seguintes.

A investigação foi realizada pela Hacktron AI e incluiu vulnerabilidades reportadas à OpenAI através do seu programa de recompensa por bugs, que permite aos investigadores identificar e comunicar falhas de segurança nos sistemas da empresa.

Segundo os investigadores, o processo começou no fórum da comunidade da OpenAI, alojado na plataforma Discourse. Com a ajuda do Claude, conseguiram comprometer várias contas de funcionários no ChatGPT e avançar posteriormente para outros sistemas utilizados pela empresa.

A partir dessas contas, os investigadores conseguiram alcançar a cache de software associada aos alvos e, posteriormente, um repositório interno da OpenAI no GitHub. Conforme reportado, o código não terá sido descarregado.

Para demonstrar o nível de acesso alcançado, fizeram uma alteração inofensiva através de um pull request, uma proposta de alteração de código num repositório.

Claude e depois GPT 5.6 Sol

Inicialmente, para ajudar a desenvolver código e a explorar a cadeia de ataque, a Hacktron utilizou o Claude, da Anthropic. Contudo, para as fases seguintes, recorreu ao GPT 5.6 Sol, da própria OpenAI.

A experiência mostra como os modelos de Inteligência Artificial (IA) podem reduzir significativamente o tempo necessário para determinadas operações de segurança ofensiva.

Segundo a Hacktron, tarefas que anteriormente poderiam exigir uma equipa especializada e meses de trabalho podem, em determinados cenários, ser comprimidas para poucos dias com assistência de ferramentas de IA.

OpenAI corrigiu as vulnerabilidades

Depois de identificar as vulnerabilidades, a Hacktron comunicou as descobertas à OpenAI. A empresa agradeceu o contacto dos investigadores e confirmou ter corrigido as vulnerabilidades exploradas.

A Hacktron recebeu 6500 dólares da OpenAI pelo trabalho realizado ao abrigo do programa de recompensa por bugs. A investigação incluiu, contudo, etapas que não estavam abrangidas pelo programa da OpenAI, nomeadamente a exploração da infraestrutura da Discourse.

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