E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, depois do eclipse solar, traz imagens vindas das trevas, do castigo dos deuses, das mais puras aparições. São boas imagens, deste mundo, ou quase. Portanto, boas férias, se for o caso, e a todos, bom fim de semana.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v968 [16MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Num processo de divórcio, diz o juiz:
- Estive a analisar o processo e decidi dar à sua ex-mulher a quantia de 300 euros mensais.
E diz o homem:
- Muito gentil da sua parte. Eu também vou tentar enviar-lhe qualquer coisita de vez em quando.
A criação mais antiga do mundo
O professor pergunta aos alunos qual a coisa mais velha do mundo.
Como ninguém sabe, ele explica que é o tempo. Nisto, levanta-se um aluno, e diz:
- Senhor professor, eu sou mais velho que o tempo!
- O quê? Isso não pode ser!
- Pode sim, senhor professor. Os meus pais dizem que eu nasci antes do tempo!
Dois padres no interior costumavam cruzar-se de bicicleta na estrada quando iam ao domingo rezar a missa nas suas respetivas paróquias. Mas um dia um deles está a pé. Um para e pergunta:
– Então a sua bicicleta?
– Creio que a roubaram no pátio da igreja – responde o outro padre.
– Não brinque!? Mas, olhe, tenho uma ideia: para saber quem foi, na hora do sermão, cite os 10 mandamentos. Quando chegar no “Não roubarás” basta olhar para os fiéis, que o culpado de certeza vai-se trair.
No domingo seguinte, os padres cruzam-se, os dois de bicicleta.
– Ah! Então o sermão correu bem! – diz o padre que deu a ideia.
– Mais ou menos – responde o outro padre. – É que quando eu cheguei no “Não desejarás a mulher do próximo” lembrei-me onde tinha deixado a bicicleta!
O João convidou a sua mãe para jantar lá em casa. Durante a refeição, a mãe não pôde deixar de notar o quanto a empregada do João era atraente e sensual. Após o jantar, ela começou a imaginar se havia mais alguma coisa entre o seu filho e a empregada. Lendo os pensamentos da mãe, o João disse:
— Mãe, eu sei o que estás a pensar. Mas asseguro-te que o meu relacionamento com a empregada é duramente profissional.
Uma semana depois, a empregada diz ao João:
— Não me interprete mal, sff, mas desde que a sua mãe veio cá jantar, a concha de sopa de prata desapareceu.
— Acha que foi a sua mãe que a levou?
Diz o João:
— Bem, eu duvido, mas mesmo assim vou-lhe mandar uma mensagem, só para ter certeza.
Então ele pega no telemóvel e escreve:
— Querida mãe, eu não quero dizer que levaste a concha da sopa da minha casa, mas, ela desapareceu no dia que cá vieste jantar. Provavelmente guardaste-a nalgum sítio onde não é usual?
No dia seguinte, o João recebeu a resposta da mensagem em que a sua mãe dizia:
— Querido filho, eu não quero dizer que dormes com a empregada, mas, o facto é que, se ela estivesse a dormir na própria cama dela, já teria encontrado a concha da sopa que eu deixei lá.
Com amor, a tua mãe.
Havia um casal de meia-idade que tinha duas filhas adolescentes lindas. Um dia decidiram ter um filho rapaz, que tanto desejavam. E assim foi, depois de meses de tentativas, a mulher ficou grávida e, como seria de esperar, após 9 meses, nasceu um saudável bebé.
Sabendo que era um rapaz, o pai dirige-se à enfermeira para ver o seu filho. Qual não é o seu espanto quando vê a criança mais feia que alguma vez tinha visto. Rapidamente se aproxima da mulher e diz:
- Este filho não pode ser meu... Basta olhar para as nossas lindas filhas que temos. Tu andaste a enganar-me com outro??
A mulher sorri e responde:
- Desta vez não!!!
Vídeos
Husky não tem medo deste robôs de meia tigela
🤖 Husky vs. robot dog: zero fear, zero hesitation pic.twitter.com/PFrnMoHNh2
— NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2026
O eclise deu cabo desta malta das selfies, dos posts e das redes sociais, é confuso.
This can’t be real pic.twitter.com/Hy5rCtaoDX
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) August 13, 2026
Mas apareceram momentos muito interessantes
A plane crossing the solar eclipse in Germany.
You won’t see a more beautiful video today. pic.twitter.com/0YXt8ONGXX
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) August 12, 2026
Malta que mete o dedo nas tomadas para se sentir viva
She has gone and fooled herself again I have to admit this is so smart😉 pic.twitter.com/MG0fimcfjq
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) August 13, 2026
Não gosta dos descapotáveis?
The hair can be fix with right remedies but she's hopeless! He still looks handsome Better to be alone than in bad company, buddy! pic.twitter.com/E9XeUllQQQ
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) August 13, 2026
Mesmo no fio da lámina
Jet Skis drive taken to the next level Hitting the water at high speed is almost the same as hitting the asphalt The most gangster thing I've seen all day! pic.twitter.com/BOmliJJpQS
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) August 13, 2026
ESA partilhou o vídeo do eclipse
Skater olímpico espanhol Danny León participou do seu momento no eclipse
Danny León, a Spanish Olympic skateboarder, set up this shot and landed it during yesterday’s eclipse in Spain.
Perfect planning! pic.twitter.com/GL8bBDkP3k
— Simcha 🇵🇰 🇺🇸 (@chemistofchaos) August 13, 2026
Sabem aquele ditado que diz "ovelhas não são para mato?"
Javalis “invadem” Setúbal
A presença de javalis em zonas urbanas de Setúbal voltou a dar que falar depois de uma família destes animais ter sido filmada a atravessar a estrada numa passadeira. O vídeo, publicado pela internauta Agatha Karla, está a dar a volta às redes sociais e reacende o debate sobre a… pic.twitter.com/6VURM8SMPq
— SIC Notícias (@SICNoticias) August 12, 2026
Possivelmente não vão acreditar nesta compilação
Estas novas modas de trazer os gatos às costas... ia correndo mal
İstanbul'da sahibinin sırtında motosikletle yolculuk yapan kedi, çantadan kaçtı. pic.twitter.com/Rk0NU6dP6K
— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) August 13, 2026
Cuidado, agora O Cris é casado
السيـد آنج يُرحّـب بانضمام القائد 🤩 ويوجّه رسالته للاعبين : "اليـوم بـدأ الدوري" 🟡 pic.twitter.com/UKbLbQCl3S
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 13, 2026
Um incêndio eclodiu em um barco de passeio com 115 pessoas em Fethiye
Fethiye'de 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine yolcular can yeleklerini giyerek denize atladı. pic.twitter.com/UdSoHRym4U
— Sabah (@sabah) August 13, 2026
CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2
1 2