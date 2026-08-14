E Porque Hoje é Sexta

O João convidou a sua mãe para jantar lá em casa. Durante a refeição, a mãe não pôde deixar de notar o quanto a empregada do João era atraente e sensual. Após o jantar, ela começou a imaginar se havia mais alguma coisa entre o seu filho e a empregada. Lendo os pensamentos da mãe, o João disse:

— Mãe, eu sei o que estás a pensar. Mas asseguro-te que o meu relacionamento com a empregada é duramente profissional.

Uma semana depois, a empregada diz ao João:

— Não me interprete mal, sff, mas desde que a sua mãe veio cá jantar, a concha de sopa de prata desapareceu.

— Acha que foi a sua mãe que a levou?

Diz o João:

— Bem, eu duvido, mas mesmo assim vou-lhe mandar uma mensagem, só para ter certeza.

Então ele pega no telemóvel e escreve:

— Querida mãe, eu não quero dizer que levaste a concha da sopa da minha casa, mas, ela desapareceu no dia que cá vieste jantar. Provavelmente guardaste-a nalgum sítio onde não é usual?

No dia seguinte, o João recebeu a resposta da mensagem em que a sua mãe dizia:

— Querido filho, eu não quero dizer que dormes com a empregada, mas, o facto é que, se ela estivesse a dormir na própria cama dela, já teria encontrado a concha da sopa que eu deixei lá.

Com amor, a tua mãe.