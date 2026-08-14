ERSE diz que não há manipulação dos preços dos combustíveis em Portugal

Uma análise da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) afasta a existência de manipulação dos preços dos combustíveis em Portugal. Os valores praticados nas gasolineiras acompanham, de forma geral, a evolução dos custos de referência do mercado.

Os preços dos combustíveis continuam a ser um dos temas que mais preocupam os portugueses, sobretudo quando se verificam diferenças entre a evolução das cotações internacionais e os valores apresentados nas bombas.

Perante as dúvidas sobre uma eventual manipulação dos preços, a ERSE tem acompanhado de forma regular o mercado e conclui que não existem indícios de manipulação dos preços dos combustíveis em Portugal.

Combustíveis: Como são definidos os preços?

De acordo com o regulador, a análise deve ter em conta vários componentes. O preço final pago pelo consumidor não depende apenas da cotação do petróleo.

A ERSE considera, entre outros fatores, as cotações internacionais da gasolina e do gasóleo refinados, os fretes, custos logísticos, reservas estratégicas, incorporação de biocombustíveis, comercialização e impostos.

Esta distinção é importante porque a referência mais relevante não é simplesmente o preço do barril de petróleo, mas sim a evolução das cotações dos produtos refinados que chegam ao mercado.

O que mostra o preço eficiente?

O chamado preço eficiente, calculado semanalmente pela ERSE, funciona como um indicador de referência para avaliar a evolução dos preços praticados no mercado.

Na semana de 10 a 16 de agosto, por exemplo, o preço eficiente foi fixado em 1,912 euros por litro para a gasolina 95 simples e 2,021 euros por litro para o gasóleo simples. Face à semana anterior, representou uma descida de 4% na gasolina e 4,7% no gasóleo.

A descida esteve sobretudo relacionada com a evolução das cotações internacionais dos combustíveis refinados, que recuaram 11,1% na gasolina 95 e 10,2% no gasóleo.

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