E Porque Hoje é Sexta
Há dias, ouvia de passagem uma frase curiosa: "O mundo é um lugar fascinante: quem sabe duvida, quem não sabe tem a certeza". Portanto, não duvide, Porque Hoje é Sexta. Bom fim de semana e que ganhe a... (deixem a vossa aposta nos comentários)...
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v964 [14MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Um ladrão assalta uma residência particular e grita para o dono da casa:
- Indique-me onde tem o dinheiro!
O dono da casa:
- Espere só um minuto que eu vou vestir um casaco. Não vou aos bancos assim de qualquer maneira…
Dois homens estão a caçar. Nisto, aparece um guarda florestal que lhes pede as licenças. Um dos homens deixa cair a espingarda e desata a fugir.
O guarda corre atrás dele durante uns dois quilómetros. Finalmente, o homem desiste e o guarda apanha-o. Diz o guarda:
- Ora então vamos lá ver essa licença…
- Aqui está! – Diz o homem entregando o documento solicitado.
Espantado diz o guarda:
- Elahh… Mas você tem licença?
- Tenho, sim. – Responde o homem.
Pergunta o guarda:
- Mas então porque é que fugiu?
Responde o homem:
- O meu colega é que não tinha!
Um tenente diz a um soldado:
— Ontem você faltou à aula de camuflagem!
Ele responde:
— Tem certeza?
- Um turista pretende alugar um barco para dar um passeio pelo lago Tiberíades.
Pergunta o preço à hora.
- Mil euros - responde o empregado.
- O quê?! Mil euros! Mas isso é incrivelmente caro! - insurge-se o turista.
- Não se esqueça de que este não é um lago qualquer. O senhor está no Tiberíades, o lago que o próprio Jesus Cristo atravessou a pé.
- Não me espanta nada! Com estes preços!
João e Maria passam por uma terrível crise de relacionamento. Depois de vários anos felizes, a terapeuta, para tentar ajudarm, sugere uma visuta do casal ao Simba Safari para observar a vida sexual dos animais e transportar a experiência para suas próprias vidas...
Durante o tour, o guia turístico narra:
Estão a ver os macacos? Fazem amor 10 vezes ao dia.
Maria vira-se para o João e diz: ESTÁS A VER?
Guia: Agora estão a ver estas maravilhosas araras, pássaros exímios na arte do amor, fazem-no 20 vezes ao dia!
A Maria volta a pressionar o João: ESTÁS A VER? VÊ BEM!!!
Guia: De seguida, pelo que observem atentamente esta raça de coelhos! Sim, a fama não é em vão, fazem o amor a todsa a hora!
A Maria já com a paciência em alta diz virada ao João: ESTÁS A VER?
Guia: Agora, vejam este animal interessante que é o rinoceronte, só faz amor uma vez por ano!
João não perde a deixa e diz à Maria: ESTÁAAS A VER? ESTÁS?
Responde a Maria: Pois é, pois é... agora repara que, em compensação, tem um corno até no nariz!!
Vídeos
Reporter esteve muito calma com a barata pescoço acima
A KTLA live report has gone viral after reporter Rachel Menitoff stayed remarkably composed while a cockroach crawled across her shirt, neck, and microphone during a broadcast about Southern California's heat wave.
Menitoff later said she knew the insect was on her but chose to… pic.twitter.com/bqwfqbwNuV
— What's Trending (@WhatsTrending) July 15, 2026
Agente da GNR fora de serviço quase tem encontro no cemitério
Três membros da comunidade que vive acima da lei invadiram a casa de um militar da GNR, em Elvas, com a família no interior.
Queriam assaltá-lo e castigá-lo por fazer o seu trabalho.
O militar confrontou-os, foi agredido e os suspeitos fugiram num BMW.
Enquanto os criminosos… pic.twitter.com/4lPgVlDJA3
— Cláudia Teixeira (@claudiaaict) July 16, 2026
A redação implodiu com o golo da Argentina
Assim reagiu a redação do Todo Noticias, principal canal jornalístico da Argentina, aos gols de Argentina x Inglaterra! pic.twitter.com/DdTgc9JdVo
— Televisão Argentina (@tvargentina_) July 16, 2026
Bombeiro limpou os pulmões ao pombo nos EUA
🕊️👏🏼
Bomberos de Oakland ayudaron a una paloma que tenía problemas para respirar por posible inhalación de humo pic.twitter.com/MURQ5ZNBqJ
— GMM 👽 (@ggerardomata) July 17, 2026
Gente do outro mundo
Militares salvam ocupante de viatura que caiu à água
Questa mattina a Trieste, durante una visita in città, alcuni militari in servizio presso l'#AccademiaMilitare di Modena sono intervenuti senza esitazione dopo aver assistito a un drammatico incidente: un'auto è precipitata in mare in Piazza Unità d'Italia con il conducente a… pic.twitter.com/3hjm6Arm9n
— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) July 12, 2026
Um pneu perdido na pista? Adivinhem de que companhia é...
WATCH: Meanwhile in Lanzarote, a tire from a Ryanair plane was seen rolling on the apron at the weekend.
Authorities announced that the tire was quickly brought under control by airport teams and that there were no injuries or material damage in the incident. pic.twitter.com/17sjmO8klw
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 14, 2026
Câmara apanha funcionária a comer da pizza dos clientes
When you have a craving 👀 pic.twitter.com/agxJWkbL5P
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 16, 2026
Puto ia morrendo no meio das mamas da mãe
WoW dad! That´s amazing! pic.twitter.com/bS3V9Prf68
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 17, 2026
Elas hoje são piores que eles caray...
Daughter, this is your mother at our first date 🥰 pic.twitter.com/tn8d0FP7sj
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 16, 2026
Calma, ele está bem, tinha as botas calçadas
He fell with his boots on! pic.twitter.com/P0u0UqyU9d
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 16, 2026
FDX... eu pedi cortado fininho seu burr...
Right now, half of Spain is on the verge of a heart attack pic.twitter.com/qehsm3HQT4
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 16, 2026
Quando descobres que tens um emprego de bosta!
Oxalá seja de camomila
There are days when it would have been better not to get out of bed pic.twitter.com/o8xmTM5GgD
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 16, 2026
Teimosa do caray...
My brain doesn't brain for a second Not backflip! pic.twitter.com/SXHKUauvwG
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 15, 2026
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