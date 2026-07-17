E Porque Hoje é Sexta

João e Maria passam por uma terrível crise de relacionamento. Depois de vários anos felizes, a terapeuta, para tentar ajudarm, sugere uma visuta do casal ao Simba Safari para observar a vida sexual dos animais e transportar a experiência para suas próprias vidas...

Durante o tour, o guia turístico narra:

Estão a ver os macacos? Fazem amor 10 vezes ao dia.

Maria vira-se para o João e diz: ESTÁS A VER?

Guia: Agora estão a ver estas maravilhosas araras, pássaros exímios na arte do amor, fazem-no 20 vezes ao dia!

A Maria volta a pressionar o João: ESTÁS A VER? VÊ BEM!!!

Guia: De seguida, pelo que observem atentamente esta raça de coelhos! Sim, a fama não é em vão, fazem o amor a todsa a hora!

A Maria já com a paciência em alta diz virada ao João: ESTÁS A VER?

Guia: Agora, vejam este animal interessante que é o rinoceronte, só faz amor uma vez por ano!

João não perde a deixa e diz à Maria: ESTÁAAS A VER? ESTÁS?

Responde a Maria: Pois é, pois é... agora repara que, em compensação, tem um corno até no nariz!!