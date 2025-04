E Porque Hoje é Sexta

Um gajo aparece ao pé dos amigos com um lenço atado, dando a volta por cima da cabeça e por baixo do queixo, bem apertado.

- O que é isso, pá - pergunta-lhe um amigo - dói-te a cabeça? Os dentes? Foi algum desastre?

- Nada disso. Morreu a minha sogra.

- Então?... Morreu-te a sogra... e porque é que trazes os queixos amarrados?

- É para não me rir!!!