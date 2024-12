E Porque Hoje é Sexta

Uma loira chegou ao hotel em Luanda, entrou no seu quarto e, como estava muito calor, abriu a janela. Só que começaram a entrar vários mosquitos. Então, ela ligou para a receção e reclamou:

- Boa noite, estou com muito calor e com a janela aberta. Vários mosquitos entraram no meu quarto e estão-me a incomodar.

- Se a Senhora desligar as luzes do seu quarto, eles irão embora, disse-lhe o rececionista.

Ela fez o que ele disse e realmente eles foram embora.

Depois de um tempo, começaram a entrar vários pirilampos, e então ela voltou a ligar para a receção a reclamar.

E o recepcionista perguntou:

- Mas o que foi agora?

Ela responde:

- Não adiantou nada! Os mosquitos voltaram com lanternas!