Leak amador: funcionários despedidos após divulgarem imagens do Samsung Galaxy S25+

Devido a um erro amador, funcionários da Samsung foram despedidos, depois de divulgarem imagens do Galaxy S25+, que deverá ser revelado em 2025.

Normalmente, quando conhecemos os smartphones ou produtos tecnológicos antes do tempo, pelos leaks que a Internet entrega, as imagens mostram partes dos dispositivos tapadas com fita adesiva.

Este método serve para esconder quaisquer números ou caracteres que possam ser utilizados para rastrear a imagem do produto e associá-la à pessoa ou pessoas responsáveis pelo leak.

Desta vez, o utilizador @Jukanlosreve publicou, no X, imagens do suposto Samsung Galaxy S25+, cuja apresentação espera-se que aconteça no Unpacked de 2025.

Num erro amador, as imagens divulgadas mostravam o número de identificação do dispositivo. Assim sendo, a Samsung conseguiu utilizá-lo para obter as identidades das pessoas que divulgaram as imagens do Galaxy S25+ e, posteriormente, despedir os delatores.

Afinal, vender imagens de um dispositivo ansiosamente aguardado pode ser um ótimo negócio, mas não deixa de ser proibido pelas empresas, que se salvaguardam nesse sentido.

Noutro tweet, Max Jambor, editor do @AllAboutSamsung, mostra os números de identificação do Galaxy S25+ que levaram a Samsung a identificar os funcionários responsáveis pelo leak.

Apesar de contentar a curiosidade dos utilizadores, estas fugas de informação quebram o entusiasmo associado aos eventos realizados pelas empresas para revelar os novos produtos, pois reduzem o número de surpresas potencialmente anunciadas.