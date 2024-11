E Porque Hoje é Sexta

Após o banho, a madre superior pergunta à freira: – correu tudo bem?

– oh, madre! Eu fui salva!

– salva? Por que milagre?

– bem, quando o padre José estava no banho, ele pediu-me para o lavar e guiou a minha mão, dizendo “este é o lugar onde o senhor guarda a chave para o paraíso.”

Chateada, a madre responde: – ele fez isso!?

– sim, ele disse que, se a chave funcionasse com a minha fechadura, as portas do céu se abririam para mim e eu seria salva.

Em seguida, ele colocou a chave na fechadura.

– ah, sim, e?

– no início doeu, mas ele disse: “o caminho para a redenção está cheio de dor, mas a glória de deus em breve iria encher o teu coração com êxtase.” E foi o que aconteceu, eu fui salva!

– o velho malandro! Ele tinha-me dito que era a trombeta do anjo Gabriel e já há 30 anos que sopro lá para dentro!