Battle of Backyard, quando a guerra chega às nossas casas

Quem nunca brincou às guerras com soldadinhos miniatura, em criança? No quarto, na sala, na rua... todos os locais eram potenciais cenários de guerra. Pois bem! A Orion Belt Games encontra-se a desenvolver Battle of Backyard precisamente com essas memórias em mente.

Os estúdios Orion Belt Games anunciaram recentemente o desenvolvimento de Battle of Backyard, um jogo de guerra altamente descomplexado que transforma os nossos lares em verdadeiros campos de batalha.

Combinando um grafismo influenciado pelos desenhos aos quadrinhos, com intensos combates aéreos e terrestres inspirados na Segunda Guerra Mundial, Battle of Backyard promete doses maciças de diversão (caótica) num ambiente bem familiar: o seu quintal!

Battle of Backyard é, na sua essência, um jogo de multijogador mas que apresenta também missões para um jogador. Os jogadores assumem o controlo de aviões de combate e veículos terrestres inspirados na Segunda Guerra Mundial e com eles participarão em frenéticas e aceleradas batalhas dinâmicas e em constante evolução.

O jogo combina, dessa forma, um combate aéreo que requer habilidade e controlo firme das aeronaves, com grandes doses de humor e experiências intensas de jogo antiaéreo.

O titulo apresentará vários modos de jogo, tais como Battle Royale, Deathmatch ou Imposter, disponibilizando novos objetivos e desafios diferentes em cada jogo.

Foi ainda comunicado que haverá um robusto sistema de customização que permitirá aos jogadores personalizar as suas aeronaves ou veículos antes de ir para a linha da frente. Também será disponibilizada a possibilidade de cair e personalizar os próprios palcos de guerra.

Jogando sozinho ou com amigos nos modos multijogador, o nosso quintal nunca mais será o mesmo.

Battle of Backyard será lançado no primeiro trimestre de 2025, com a promessa do lançamento de uma demo no inicio do ano.