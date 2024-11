E Porque Hoje é Sexta

A Branca de Neve, a Bruxa Má e o Pinóquio encontram-se na floresta. Diz a Branca de Neve:

- Sou a mais bonita do mundo!

Responde a Bruxa Má:

- Eu sou a mais maldosa do mundo!

E Pinóquio, não querendo ficar atrás:

- Eu sou o maior mentiroso do mundo!

E vão os três à floresta mágica ter com o grande Sábio que possuía o espelho da verdade para confirmarem as suas afirmações.

A Branca de Neve entra e sai muito feliz:

- Sou mesmo a mais linda do mundo!

Foi a vez a da Bruxa Má, que também sai toda sorridente:

- Sou mesmo a mais maldosa do mundo!

Chega a vez do Pinóquio que sai todo enfurecido e pergunta:

- Afinal, quem é o raio do André Ventura?!