Samsung planeia lançar um Galaxy S25 ultrafino para competir com o iPhone 17 Slim

A Apple e a Samsung parecem estar a preparar-se para reintroduzir smartphones ultrafinos nas suas linhas de topo de gama. Há meses que circulam rumores sobre o interesse da Apple em lançar uma versão elegante do iPhone 17, e agora novos relatórios sugerem que a Samsung tem planos semelhantes para a sua série Galaxy S25.

Samsung não quer ficar para trás...

Um relatório recente do site coreano ET News sugere que a Samsung está a preparar-se para lançar um modelo Galaxy S25 significativamente mais fino já no próximo ano. Se este modelo tiver um bom desempenho no mercado, a empresa poderá considerar refinar ainda mais o design para o Galaxy S26.

Embora se trate de informação especulativa e deva ser vista com precaução, está a gerar um entusiasmo significativo entre os entusiastas da tecnologia. O relatório sugere mesmo que a Samsung poderá chegar primeiro que a Apple ao mercado, lançando a sua variante ultrafina do Galaxy S25 muito antes do lançamento previsto do iPhone 17 Slim da Apple.

Curiosamente, o Galaxy S25 ultrafino não faria parte da linha principal de lançamentos da Samsung, que tradicionalmente é lançada no primeiro trimestre. Em vez disso, espera-se que o modelo fino seja lançado separadamente durante o segundo trimestre de 2025, potencialmente permitindo que a Samsung teste o seu interesse sem ofuscar os modelos Galaxy S25, S25 + e S25 Ultra.

Especificações? Ainda permanecem escassas

A suposição atual é que este modelo terá caraterísticas de hardware e software semelhantes às da série Galaxy S25, diferenciando-se principalmente pela sua espessura reduzida. A abordagem da Samsung neste caso pode imitar a estratégia utilizada com o Galaxy Z Fold SE - uma variante mais leve e simplificada do Z Fold 6 lançada em mercados selecionados.

A Samsung ainda não revelou as dimensões específicas deste modelo. Vale a pena notar que, mesmo para além deste potencial lançamento ultrafino, as fugas de informação sugerem que toda a linha Galaxy S25 poderá ser mais fina do que a sua antecessora, Galaxy S24.

A série Galaxy S25 pode acabar por se expandir para incluir cinco modelos: o Galaxy S25, o S25+, o S25 Ultra, o S25 FE e a variante ultrafina, segundo os rumores. Além disso, a Samsung está a trabalhar num smartphone triplo e num novo modelo dobrável económico, que poderão chegar ao mercado em 2025.

A corrida para oferecer smartphones ultrafinos poderá assinalar um regresso a esta tendência de design nos próximos anos. Se a Apple avançar com o iPhone 17 Slim, este poderá ser um substituto direto do modelo Plus, embora alguns relatórios sugiram que o seu preço poderá ser superior ao dos atuais modelos Pro Max.

