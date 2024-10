E Porque Hoje é Sexta

Um cowboy deixa o saloon depois de uns bons tragos, e na hora de montar no cavalo descobre que o animal está com os testículos pintados de verde. Furioso, dá meia volta sobre as botas de bico fino, invade o bar e desafia, aos gritos:

- Quem foi o imbecil que fez aquilo com ao meu cavalo?

Lá ao fundo, levanta-se um homenzarrão com quase dois metros de altura, barba de uma semana por fazer, dois revolveres na cintura, e berra a plenos pulmões:

- Fui eu! Porquê, algum problema?

- Não há problema nenhum! Só vim avisar que a primeira demão já secou.