Governo vai dar 4.000 euros para compra de carros elétricos

A mobilidade elétrica tem sido uma prioridade para os vários Governos. Nesse sentido, tem havido interessantes apoios para quem quiser adquirir veículos elétricos. O Governo atual vai dar 4.000 euros para compra de carros elétricos, mas atenção, vai ter de cumprir um requisito.

O Governo vai dar um apoio de 4.000 euros na compra de um veículo elétrico ligeiro de passageiros até 38.500 euros. No entanto, para quem tal seja possível será necessário que faça o abate do atual.

Segundo revela a Lusa, esta é uma das medidas quer será hoje aprovada pelo Conselho de Ministros. De referir que o Conselho de Ministros reúne esta sexta-feira no Entroncamento, no âmbito do Pacote Mobilidade Verde, para a melhoria da mobilidade de passageiros e mercadorias.

Segundo documento a que a Lusa teve acesso, está previsto um apoio total de 20 milhões de euros para a aquisição de veículos de emissões nulas, que podem ser ligeiros de passageiros, bicicletas elétricas e convencionais, motociclos e dispositivos de mobilidade e ainda carregadores de veículos elétricos.

No caso dos ligeiros de passageiros destinados a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), a comparticipação será de 4.000 euros por veículo até aos 38.500 euros como para o consumidor final, com uma majoração de 5.000 euros.