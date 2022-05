Nem tudo o que parece... é! Fixem para já esta frase. Com isto passemos a mais um fim de semana que vai ser calmo, o FC Porto já arrumou com o que tinha de arrumar e no geral o futebol está de férias. A política, está tudo nas mãos dos mesmos, mais tourada, menos tourada... e vingou o lema "a guerra que vá para o car@&%$0".

Portanto, numa mistura de guerra ao vírus com o já normal vírus da guerra, torramos ao sol depois de terem passado as areias do Saara. Como dissemos no início... nem tudo o que parece é. Bom fim de semana!



Ver imagens

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens. E porque hoje é sexta v748 [16MB] Password: www.pplware.com

ANEDOTAS COM HUMOR

Um maluco está a esfregar-se com cera, quando aparece o enfermeiro:

- O que é que está a fazer?

- Estou a pôr cera.

- Cera? Para quê?

- Então, os outros são doidos varridos, eu quero ser doido encerado.

Havia um médico que foi para uma terra muito antiga e onde só havia velhos. Quando lá chegou teve o seu primeiro cliente um velhote o Ti Manel. Pergunta o Dr. ao velho:

- Então Ti Manel, não há para aí meninas??

- Ó Sr. Dr. nã senhor, só ás sextas feiras é que temos a vaca.

- Respondeu o Ti Manel.

Passado alguns tempos o Dr. já andava necessitado de fazer relações sexuais até que um dia disse chamar o

Ti Manel para saber como era isso da vaca!! Chamou-o e o velho explicou-lhe tudo.

Então decidido a ir à vaca mete-se a caminho. Quando lá chega, uma fila enorme de homens,

mas ele como era médico, toda gente "ó sr.Dr. faz favor de passar" até que chegou ao princípio da fila.

Quando lá chega depara-se com uma vaca e o Dr. como estava necessitado mete calças abaixo e

tumba para dentro da vaca. Teve lá muito tempo até que veio um homem cá detrás e diz-lhe:

- Sr.Dr. não canse a vaca que ela ainda nos tem de levar para o outro lado do rio onde estão as meninas!!!!!

Um casal jovem estava desejoso de satisfazer os seus ímpetos entregando os seus corpos um ao outro das formas e nas posições mais variadas.

Porém, a mulher não conseguia obter prazer nenhum.

Assim, e após muitas tentativas, e sem obter os resultados desejados, o casal decidiu recorrer aos serviços de um sexólogo. Na primeira consulta, após analisar ambos, o homem perguntou:

- Diga-me, senhor doutor, o que se passa connosco, é grave?

E o sexólogo responde:

- Não, não é grave. Sabe, é que a sua mulher tem uma fantasia sexual muito antiga, e só se realizarem essa fantasia é que ela sentirá prazer durante o acto sexual.

- Mas, e qual é essa fantasia? Diga, diga senhor doutor...

- Bem, ela tem a fantasia de fazer sexo na Roma Antiga, em que os corpos eram refrescados por uma folha de palmeira agitada energicamente por um escravo. Será isso que vocês têm de fazer, arranjar alguém para abanar uma folha de palmeira enquanto

fizerem sexo.

- Obrigado, senhor doutor! Iremos seguir o seu conselho.

Então, o casal contratou um preto para abanar a folha de palmeira, e atiraram-se um ao outro, convencidos de que, finalmente, se iriam satisfazer.

Experimentaram todas as posições, de frente, por trás, de lado, em cima, em baixo, etc. ... e nada! A mulher continuava a não ter prazer nenhum.

Então o homem desesperou e disse:

- O senhor não se importa de trocar comigo? Eu abano a folha de palmeira e você salta para cima da minha mulher, está bem?

O preto concordou, e saltou para cima da mulher dele.

Começaram o acto sexual, e o marido abanava energicamente a folha de palmeira, até que a mulher começou a gemer e a manifestar prazer:

- Umm, que bom! Aaahhhhh, sim, mais rápido, mais rápido!

Oooohhhh, Aaaahhhh!

O homem, vendo a sua mulher sentir tanto prazer, gritou:

- Tás a ver, ó preto!?!! É ASSIM QUE SE ABANA A FOLHA!!!

Uma senhora bem idosa estava no convés de um navio de cruzeiro e segurava o seu chapéu firmemente com as duas mãos para não ser levado pelo vento. Um cavalheiro se aproxima e diz:

- Perdoe-me minha senhora…não pretendo incomodar, mas a senhora já reparou que o vento está a levantar o seu vestido?

- Já sim, mas é que eu preciso de ambas as mãos para segurar o chapéu.

- Mas, senhora….a senhora deve saber que suas partes íntimas estão expostas! – disse o cavalheiro.

A senhora olhou para baixo, depois para cima, e respondeu:

- Caro senhor, qualquer coisa que o Sr. esteja a ver aqui em baixo tem 85 anos. O chapéu eu comprei-o ontem!

Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel

Vídeos

Compilação de idiotas certificados

Alguém quer boleia?

Wow... Hennessey Venom F5

Oupa, come e cala

SSC Tuatara chamou a si o recorde de velocidade: 474,8 km/h

Um penteado de duas camadas?

Quando forem as gravações de Velocidade Furiosa em Portugal

Larga o pato páh!!!

Brutal: 1000 músicos a tocar “My Hero” no Stade de France...

Condução de nível "que se f075a o carro não é meu"

Loucura... mas deve ser um sensação incrível

Quando a testemunha não é do planeta Terra

Incrível: apenas 2,23 segundos...

O kê? Não sai ao bem, caray.. sai ao mal!!!

Enquanto uns fazem guerra, outros mostram talento

Qual Tom Cruise, qual quê!!!! Isto sim é cinema do bom

Há povo que nasceu para fazer figura de urso

Wowwwww

Ele toca que encanta até os materiais... que lindo... que lindo!!!

CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2