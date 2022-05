Com o calor a chegar pode tornar-se impossível passar muito tempo em casa de forma confortável. Não havendo dinheiro para investir em janelas novas, em novo revestimento ou mesmo num sistema de climatização, a boa e velha ventoinha é a solução.

Mas o que apresentamos hoje vai além disso. Este produto que pode ser controlado via smartphone serve de ventoinha e candeeiro de teto.

As ventoinhas são uma das soluções mais acessíveis para ajudar a enfrentar as altas temperaturas dentro de casa, principalmente no verão. O que vemos em pleno mês de maio, são temperaturas a passar os 30º pelo que se consegue prever que este não será um verão fácil de enfrentar.

É natural que nesta época comecem então a surgir ofertas nesta área e o produto que hoje sugerimos vem colmatar duas necessidades. Trata-se de uma luz de teto com ventoinha.

Este produto está disponível numa série de cores diferentes, adaptando-se assim aos diferentes gostos dos consumidores, e tem um candeeiro circular, com uma ventoinha no meio. No fundo, é uma versão moderna de um produto que já vimos em muitas casas e que acabou por cair em desuso.

O candeeiro tem três cores de luz para controlar - branco frio, branco e branco quente (3000 K / 4500K / 6000K). Tanto a ventoinha quando a luz podem ser controladas com um controlo remoto disponível ou com o smartphone, via Bluetooth.

Há ainda que referir que tem um diâmetro de 54 cm e uma altura de 18 cm.

A luz de tecto com ventoinha está disponível em promoção, por apenas 71,55€, até ao dia 31 de maio. A entrega é rápida e gratuita, com envio feito a partir de armazém europeu.

Luz de tecto com ventoinha