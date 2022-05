E Porque Hoje é Sexta

Toca o telefone… Estou? mãe? Posso deixar os meus filhos contigo hoje a noite?

– Vais sair?

– Vou.

– Com quem?

– Com um amigo.

– Não entendo porque é que te separaste do teu marido, um homem tão bom..

– Mãe! Eu não me separei dele! ELE e que se separou de mim!

– Pois … ficas sem marido e agora sais com qualquer um…

– Eu não saio com qualquer um. Posso deixar ai os meninos?

– Eu nunca te deixei com a minha mãe, para sair com homem que não fosse o teu pai!

– Eu sei, mãe. Há muita coisa que a mãe fez e que eu não faço!

– O que é que queres dizer com isso?

– Nada, mãe ! Só quero saber se posso deixar ai os meninos.

– Vais passar a noite com o outro? E se o teu marido vier a saber?

– Meu EX-marido!! Não acho que se importe, ele não deve ter dormido uma única noite sozinho desde a separação!

– Então sempre vais dormir com o vagabundo!

– Não é um vagabundo!!!

– Um homem que sai com uma divorciada com filhos, só pode ser um vagabundo,um oportunista!

– Não vou discutir, mãe. Posso deixar ai os meninos ou não?

– Coitaditos dos miúdos … com uma mãe assim …

– Assim como?

– Irresponsável! Inconsequente! Por isso é que o teu marido te deixou!

– Chega, mãe!

– Ainda por cima gritas comigo! Aposto que com o vagabundo com quem vais sair, tu não gritas.

– Agora esta preocupada com o vagabundo?

– Eu não disse que era um vagabundo!? Eu percebi logo!

– Tchau, mãe!!

– Espera, não desligues! A que horas é que trazes os meninos?

– Já não vou. Não vou levar os meninos. Também, já não me apetece sair!!!

– Não vais sair? Vais ficar em casa? E estas à espera de quê?! Que o príncipe encantado te vá bater a porta?

Uma mulher na tua idade, com dois filhos, pensas que é fácil encontrar marido? Se deixares passar mais dois anos, vais ficar sozinha a vida toda! Depois não digas que não te avisei! Eu acho um absurdo, na tua idade, ainda precisares que EU te empurre para sair!