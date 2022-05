sshuttle: O proxy transparente que funciona como uma VPN

Há ferramentas que, apesar do seu tamanho, são simplesmente fantásticas. A ferramenta sshuttle é uma delas! Com o sshuttle é possível fazer uma ligação VPN da sua máquina para qualquer servidor remoto para o qual se possa ligar via SSH.

Na prática, esta ferramenta permite que use o SSH como uma VPN. Veja como funciona.

O SSH (Secure Shell), também conhecido como Secure Socket Shell, é um protocolo/aplicação que permite, de forma segura, aceder remotamente, através de um PC ou outro dispositivo a outros equipamentos. Para nos autenticarmos no dispositivo de destino usamos normalmente um utilizador/password, mas podemos também ter uma "chave SSH".

sshuttle: Crie uma VPN da sua máquina para uma máquina remota

sshuttle é um servidor proxy transparente que funciona como uma VPN sobre ssh. Esta ferramenta suporta tunelamento DNS e funciona com plataformas Linux e MacOS.

Para usar tem de ter acesso root ao sistema local, mas não necessita de tal privilégio na máquina de destino. É possível executar mais do que uma ligação VPN de um sistema local para diferentes sistemas remotos.

Como instalar o sshuttle?

A instalação da ferramenta sshuttle é relativamente simples. Se estiver a usar o Debian/Ubuntu ou derivados basta que execute o seguinte comando

sudo apt-get install sshuttle

Para usar basta que execute o seguinte comando:

sshuttle -r username@sshserver 0.0.0.0/0 -vv

ou

sudo sshuttle -r username@sshserver 0.0.0.0/0 -vv

ou

sudo sshuttle -r username@sshserver 0/0 -vv

Se pretender, por exemplo, que as consultas ao DNS feitas ao servidor de DNS configurado do servidor ao qual estamos ligados, basta que use o comando

sshuttle --dns -vvr username@sshserver 0/0

ou

sudo sshuttle --dns -vvr username@sshserver 0/0

E basicamente é isto. Espetacular não é esta ferramenta? Se conhecerem outras idênticas, indiquem nos comentários. Esta ferramenta é gratuita e, como vimos, muito simples de usar.

