E Porque Hoje é Sexta

Na fila do autocarro estavam uma senhora e todos seus 10 filhos. Junto deles estava um senhor de meia idade, com uma das pernas de pau.

O autocarro chegou, a criançada entrou primeiro e ocupou todos os bancos vazios.

O senhor e a senhora entraram e ficaram de pé.

No arranque do autocarro o senhor da perna de pau, com visível dificuldade, desequilibrou-se para trás, e o barulho foi inconfundível:

TOC… TOC… TOC… TOC…

Quando o autocarro parou, a mesma coisa aconteceu, agora para frente:

TOC… TOC… TOC… TOC…

No arranque, novamente:

TOC… TOC… TOC… TOC……E assim foi, por várias vezes.

Num determinado momento, já incomodada com o barulho e, ao mesmo tempo, tentando ser gentil, a mãe das 10 crianças disse ao perneta:

– Perdão, mas eu gostaria de fazer uma sugestão ao senhor… Por que o senhor não coloca uma borrachinha na ponta do pau?

- Com certeza vai diminuir o barulho e incomodar menos a todos.

Imediatamente, o perneta respondeu:

– Agradeço a sugestão, mas há alguns anos, se a senhora também tivesse colocado uma borrachinha na ponta do pau, todos nós estaríamos sentados!