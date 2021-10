E Porque Hoje é Sexta

De partida para a guerra, um soldado muito ciumento e a temer ser traído, teve a ideia colocar um cinto de castidade na esposa.

No entanto pensou:

- Não é justo, posso morrer na guerra e a minha mulher ainda é muito jovem… já sei, vou dar a chave ao meu amigo de confiança, e se me acontecer alguma coisa, ele poderá soltá-la.

No dia da partida, quando já estava a entrar para o avião, ouviu a voz do amigo, que corria desesperadamente em direcção a ele.

- O quê que aconteceu amigo, o que se passa?

- Companheiro! - disse o outro, totalmente sem fôlego.

– Tu deixaste a chave errada!