Tem um smartphone ASUS? Saiba quando vai receber o Android 12

A ASUS tem uma interessante oferta de smartphones com duas linhas de grande qualidade no mercado a Zenfone e a ROG Phone. A ROG é mais dirigida aos jogadores, enquanto a Zenfone é uma linha mais comercial e elegante. Os utilizadores que esperam por atualizações para a nova versão do sistema operativo têm então boas notícias.

A empresa já anunciou as datas para o lançamento do Android 12 para os diferentes modelos.

A ASUS revelou o seu calendário de atualizações para o Android 12. Atualmente tem no programa Beta o Zenfone 8, mas a atualização será alargada a mais modelos.

Em comunicado, a empresa revela que esta atualização herda as principais mudanças funcionais introduzidas na versão oficial do Android 12, além de dar continuidade aos populares recursos de gestão de desempenho e bateria da ASUS.

Para os modelos Zenfone, também inclui alterações específicas da ZenUI que permitem uma navegação mais fácil, painéis de controlo simplificados, maior visibilidade para melhor controlo e mais opções de personalização.

Linhas Zenfone e ROG Phone da ASUS vão receber atualização

Segundo se pode ver pelas imagens, existem 6 modelos elegíveis à atualização. Numa primeira fase, a nova versão chegará aos Zenfone 8 e 8 Flip. Posteriormente será alargada a outras versões.

A partir de dezembro de 2021: ZenFone 8



ZenFone 8 Flip

A partir do primeiro trimestre de 2022: ROG Phone 5



ROG Phone 5S