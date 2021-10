E Porque Hoje é Sexta

Os ladrões entraram num banco e um gritou para todos ouvirem:

- “Ninguém reaja, porque o dinheiro é do Banco, mas as vossas vidas pertencem-vos!”

Todos no banco ficaram em silêncio e lentamente deitaram-se no chão. A isso chama-se, MUDANÇA DE MENTALIDADE.

De imediato uma mulher ao longe gritou:

- "Meu Amor, não seja mau comigo”. O ladrão respondeu:

- "comporte-se, isso é um assalto, não um romance!" A isso chama-se PROFISSIONALISMO.

O ladrão mais jovem disse ao ladrão mais velho:

- "Meu, vamos contar quanto temos!"

O ladrão mais velho, respondeu:

- "Não sejas estúpido, é muito dinheiro para contar agora, vamos esperar o jornal da noite dar a notícia de quanto o banco perdeu."

A isso chama-se, EXPERIÊNCIA.

Depois dos ladrões abandonarem o local do crime, o diretor do banco disse ao gerente que deveriam chamar a polícia com urgência. O gerente respondeu:

- "Calma, vamos incluir no assalto os desfalques que fizemos”. O supervisor concordou. A isso chama-se, GESTÃO ESTRATÉGICA

No dia seguinte, foi noticiado que foram roubados 8 milhões de euros do banco, mas os ladrões só contaram 1 milhão de euros! Os bandidos pensaram:

- "Ora bem, arriscamos as nossas vidas por 1 milhão de euros, enquanto o gerente do banco roubou 7 milhões num piscar de olhos!” A isso chama-se, CONHECIMENTO.

O gerente do banco ficou satisfeito, pois todos os seus desfalques foram encobertos pelo assalto. O banco também, pois foi ressarcido pela seguradora. A isso chama-se, APROVEITAR AS OPORTUNIDADES!

É EXATAMENTE O QUE OS POLÍTICOS FAZEM COM O POVO!