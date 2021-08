E Porque Hoje é Sexta

Questão de Género!!!

Algures, numa repartição pública:

Utente - bom dia, queria renovar o meu cartão do cidadão.

Funcionária - já não se chama cartão do cidadão, agora é cartão da

cidadania.

U - a sério?

F - sim, a designação "cartão do cidadão" não respeitava a

identidade de género.

U - ok, então queria tirar o meu cartão da cidadania.

F - pois, mas isso não é comigo, é ali com o meu colega.

U - colega ou colego?

F - desculpe?

U - perguntei se era com uma sua colega ou com um seu colego?

F - está a gozar comigo?

U - de forma alguma, apenas quero respeitar a identidade de género da pessoa ou pessoo em causa.

F - olhe, tenho mais que fazer do que aturar as suas piadas. Por favor, dirija-se ao balcão ao lado para tratar do assunto.

U - ok, só uma última pergunta...

F - sim, diga lá,

U - balcão ou balcona?