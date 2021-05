E Porque Hoje é Sexta

O calor naquela tarde era insuportável: 40 graus.

O marido vira-se para a mulher e diz:

-Puxa, meu torrãozinho de açúcar, estou com tanto calor que me

estou a derreter, acho que vou lá para fora cuidar do jardim,

todo nu. Acha que os vizinhos vão se importar?

-Vão achar que casei com você só por causa do dinheiro.