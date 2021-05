A Google está a manter o Wear OS num rimo mais lento do que seria esperado. Este sistema operativo dedicado aos smartwatches equipa grande parte das propostas do mercado e é a referência que muitos têm.

Este sistema recebe agora uma novidade, que, na verdade, já deveria estar presente há muitos anos. O GBoard vai ficar disponível para quem prefere escrever a ditar texto para o smartwatch. Esta é uma melhoria que todos vão agradecer.

Uma novidade para o Wear OS

Não têm sido normais as novidades da Google no Wear OS. A gigante das pesquisas tem este sistema quase em pausa, sendo muito lenta a corrigir problemas e principalmente a trazer novidades para os smartwatches que estão disponíveis.

Agora, e numa atualização que ninguém esperava, a Google lançou uma atualização para o Wear OS. Este vai receber dentro de dias uma novidade que todos gostavam de ter há já vários anos. Falamos da versão para smartwatch do conhecido GBoard.

Um teclado para o seu smartwatch

Teclado no Wear OS não é novidade, até porque o sistema operativo tem uma proposta pronta a ser usada. No entanto, e como se poderá ver, o GBoard é muito mais adaptado a estes ecrãs mais pequenos e com menos espaço útil para ser usado.

Com vários formas de colocar texto, podem digitar diretamente ou ditar texto diretamente. O GBoard permite interagir diretamente com o Wear OS de forma mais intuitiva e simples, sendo a alternativa que todos esperavam há vários anos.

O conhecido GBoard da Google chegou

Outra excelente funcionalidade desta novidade do Wear OS é a sua capacidade de analisar o texto e propor aos utilizadores palavras a serem usadas. Também não precisam de se limitar ao idioma inglês e podem usar o nosso português ou outro idioma necessário.

Depois de muito tempo quase esquecido, o Wear OS parece estar a receber novamente atenção por parte da Google. As novidades e melhorias têm recomeçado a surgir e a dar uma nova vida a este sistema que muitos usam nos seus smartwatches.