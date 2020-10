E Porque Hoje é Sexta

O Toino sortudo está na cama com a amante quando ouve os passos do marido.

A mulher manda-o pegar as roupas e sair pela janela.

Ele resmunga porque está a chover muito, mas não tendo outra solução, salta e cai no meio da rua, onde está a passar uma maratona.

Ele aproveita e corre junto com os outros, que o olham de um jeito esquisito. Afinal, ele está nu!

Um corredor pergunta: – Você sempre corre assim nu? – Sim! – Responde o toino – É tão bom ter uma sensação de liberdade…

Outro corredor pergunta: -Mas você sempre corre assim nu com as roupas nas mãos?

O Toino não se dá por vencido: – Eu gosto assim. Posso vestir-me no fim da corrida e ir para o carro para ir para casa…

Um terceiro corredor insiste: – Mas você sempre corre assim nu com as roupas nas mãos e com um preservativo na pila?

Aí o toino responde: – Só quando está a chover !