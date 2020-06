E Porque Hoje é Sexta

A noite passada estive bastante deprimido e liguei para o SOS Voz Amiga (800 20 26 69).

Fui atendido por um senhor num call center algures no Paquistão.

Disse-lhes que estava com muita vontade de me suicidar!

No call center receberam a notícia do meu problema, com entusiasmo e perguntaram-me:

– Sabe conduzir um camião???