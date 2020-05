Cá temos mais um E Porque Hoje é Sexta. Assim, trazemos mais humor e boa disposição a um planeta que está “de pantanas”. O vírus não vai embora, bem pelo contrário, com praias como as nossas e tempo de verão… escusado será dizer que ele vem e traz família. Mas isso iremos ver dentro de dias, como se estendeu o SARS-CoV-2 com o agregado familiar.

Para hoje, com o devido distanciamento, trazemos uma açorda de boas imagens, acompanhado com um repolho de vídeos, do nosso quintal. Bom apetite.



Ver imagens

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens. E porque hoje é sexta v643 [16MB] Password: www.pplware.com

ANEDOTAS COM HUMOR

O chefe estava maluco para afiambrar a secretária, até que um dia ganhou coragem e disse:

– Dou-te 1000 euros para te papar o pito, aceitas???

A gostosa assustada, respondeu:

– Que é isso!!! Eu sou noiva, não posso!!!

Aí o CHEFE disse:

– É rapido. Atira o dinheiro para o chão e enquanto tu te baixas para apanhar eu PIMBA. Quando te LEVANTARES já acabei!!!

Ela liga para o NOIVO a pedir permissão e ele diz para ela aceitar por 2000 euros.

O CHEFE aceita.

Passadas 4 horas o NOIVO liga e pergunta:

– Então, como foi???

A SECRETÁRIA responde:

– O gajo atirou tudo em MOEDAS AO CHÃO, e está a papar-me o pacote até agora!!

Uma pequena menina vai ver a mãe e diz:

– Mãe! Desta vez eu sei como se faz para ter filhos!

– A sério? Então diz lá?

– Papá e mamã estão na sala, o pai chega sem roupa, quando a coisa fica dura, a mãe coloca-a na boca e…!

Mãe faz um grande sorriso e corrige o erro de sua filha:

– Não querida … isso é para receber presentes!

Vira-se ele para ela:

– Sabes, tu lembras-me o mar!

– Ai sim? Porquê, porque os meus olhos são azuis e fazem-te lembrar a côr do mar?

– Não.

– Então é porque o meu cabelo é ondulado e tu lembras-te das ondas do mar?

– Também não.

– Então porque é? Diz-me!

– Enjoas-me!

Em pleno Baixo Alentejo, um velho Alentejano entra numa camineta da carrêra, senta-se num banco mesmo em frente a um punk de cabelos compridos, com uma crista de cabelo parecida com a de um galo e com madeixas verdes, azuis, rosa e vermelhas.

O velho fica a olhar para o punk e o punk a observar o velho, ambos calados.

O punk vai ficando cada vez mais nervoso, até que não aguenta mais e pergunta ao velho:

– O que foi, amigo? Você nunca fez nada de diferente, quando era jovem?

O velho responde:

– Atão nã havera de fazeri? Quando era gaiato fui ao rabo a uma galinha… e, quando te vi, pensei cá com os mê botões:

– “…Será que este cabrão é mê filho ?

Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel

Vídeos

Elas gostam mais de carinho ou safadeza?

O maluco vai voltar ao futuro? Esperemos que não….

Brutal, adrenalina a correr pelas veias…

Ken Block ensina a filha de 13 anos e arte de dar gás

Cada doido nas estradas!!!

Quando os animais estão domesticados demais…

Imagens incríveis… nem parece real!

Muito power!

Dão-lhes uma tábua e o resto é muita imaginação e arte!

Um anúncio publicitário com gatos?

Com os humanos confinados, os animais desenvolveram habilidades incríveis… ora vejam!

Com a COVID-19 já não se pode fazer isto…

Imagens fantásticas com muito talento à mistura!

Este foi um grande momento de publicidade… pena que para já não se pode repetir!

De tão ridículo… chegou até aos States…

Calma, não é COVID… peidaram mesmo!!!

Quando a idiotice fala mais alto e se recorre “estamos num país livre”

Azar do caneco…

Calma o que se passa????

Yap… só tem 5 anos!

CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2