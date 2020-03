Ninguém fala dos problemas do clima. Ninguém fala do Benfica. Ninguém fala no Trump. Ninguém fala da Rússia. Ninguém fala do Varandas. Ninguém fala da Coreia do Norte. Ninguém fala do problema do 5G. Ninguém fala do Marega. Ninguém fala na crise dos mercados financeiros. Ninguém fala no preço dos combustíveis. Ninguém fala na independência da Catalunha. Só dá Coronavírus. O mundo está estranho.

Até o humor ficou estranho, tem vírus. Bom fim de semana.



Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens. Imagens para M16. E porque hoje é sexta v632 [26MB] Password: www.pplware.com

ANEDOTAS COM HUMOR

Faltavam poucos dias para o seu casamento, quando a sua futura sogra, uma quarentona escultural toda boazona, num momento a sós lhe diz no sofá da sala:

– Quero que saibas que sempre te achei um homem atraente e… bem… estou sem jeito de falar…

– Pode falar! Fique à vontade! – Diz ansioso o homem.

Continua a sogra:

– Bom, antes que você se case, eu gostaria de fazer amor contigo!

O homem fica boquiaberto e ela prossegue:

– Eu vou para o quarto. Se você quiser ir embora, já sabe onde é a porta… Se me quiser ter é só ir lá ao quarto… Estarei à tua espera gostoso!

O homem espera a sogra ir para o quarto, pensa por meio segundo e decide o caminho que vai tomar. Corre para a porta e, ao sair de casa, encontra apoiado no seu carro o seu sogro sorridente.

– Parabéns! – disse ele – Queríamos saber se eras um homem fiel, honesto e leal e tu passaste no teste!

Nesse momento, a sogra saiu da casa e também o cumprimentou.

Moral da história: Guardar os preservativos no carro e não no bolso tem as suas vantagens.

Diz o médico:

– Meu caro senhor, tenho de observar a sua sogra aos Raios X.

Responde o tipo:

– Olhe, senhor doutor, não vale a pena!Se é para ver o que ela lá tem dentro, não há ninguém melhor do que eu para lho dizer. É que conheço-a muito bem por dentro e… por fora!

O guarda prisional diz para um recente recluso da prisão:

– Tens na ala das visitas a tua sogra para te ver.

Diz o tipo:

– Olhe, senhor guarda, diga-lhe que, neste momento, eu não estou, saí.

Diz o Pedrinho:

– Ó pai, neste domingo, vamos ao jardim zoológico ver as feras, está bem?

O pai:

– Ó filho, não é preciso! Nesse dia, vem cá a casa a tua avó materna.

Diz a sogra ao genro:

– Sabe, hoje fui ao jardim zoológico e deixaram-me entrar sem pagar! Estranho, não é?

Responde o genro:

– Não, não é nada estranho… Estranho é terem-na deixado sair!

Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel

Vídeos

Vamos lá ver como se dominam os elementos

Atenção, olhem para o que eu digo e não para o que eu faço. Coronavírus OUT

Compilação de condução exímia de rally

Incrível momento de natação. Nunca antes visto. Olímpico mesmo!

Malta que faz coisas incríveis com o fogo

Imagens incríveis de um vulcão a acordar

Falhanços ao vivo nas TVs

Um rio de lava que passa apressado

Coisas magníficas que as pessoas conseguem fazer… só visto!

O dia em que nasceu de novo… e borrou a cueca!

Depois há coisas que se tornam virais… e de que maneira!

Porrada na estrada… muita porrada

Imagens únicas: Volkswagen I.D. R vs McLaren 720s

Ela vai-te deixar em chamas

Celine Dion é presenteada por uma homenagem de uma fã

Brasil: camião de SmartTvs tem acidente e os populares ajudam com a carga

Com 94 anos deu grande show em palco

Deu-lhe um vírus?

Concerto para os miúdos com segurança ativa?

Max Verstappen conduz o poderoso RB8 no renovado circuito Zandvoort

