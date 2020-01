E Porque Hoje é Sexta

Um velho fazendeiro vai ao cinema e o bilheteiro pergunta:

– O que é isso no seu ombro?

– É meu galo de estimação, raça legorn!!

– Lamento, senhor, mas não permitimos animais no cinema.

O fazendeiro aparentemente concorda, vai á casa de banho e enfia o bicho nas calças .

Volta, compra o bilhete, entra e senta-se ao lado de duas idosas.

Quando o filme começa, o fazendeiro abre a braguilha para o galo respirar e o bicho põe o pescoço para fora, todo feliz.

Uma das idosas cochicha para a outra:

– Acho que o homem ao meu lado é um tarado.

– Por quê? – indagou a outra.

– É que ele pôs o negócio de fora!

– Ah, não te preocupes, na nossa idade nós já vimos de tudo.

– Eu também pensava a mesma coisa, mas o negócio dele está a comer as minhas pipocas!!