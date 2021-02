TOP 5 elementos de mobiliário enriquecidos pela tecnologia

A decoração de uma casa é, para muitas pessoas, uma tarefa divertida de encaixe e aprendizagem. Quer pelas coisas que se gostam de procurar, quer pelo desafio de encaixar num espaço pela dimensão e pelo design. Melhor ainda é quando temos à disposição peças de mobiliário que são tecnologicamente melhoradas, garantindo um boost a qualquer casa e cómodo. Tecnologicamente falando, hoje trazemos um desafio interessante.

Conheça esta compilação de elementos de mobiliário que pode tornar o seu dia a dia mais simples e mais rico do ponto de vista do conforto e da tecnologia.

Nem sempre percebemos o quão útil pode ser a tecnologia associada aos elementos que temos pela casa. Assim, com esse mote, fique a conhecer algum mobiliário inteligente e muito inovador.

#1 – Hariana Tech Smart Ultimate

Esta cama foi concebida para compilar tudo aquilo que precisa para relaxar, sem precisar de se levantar. A estrutura inclui uma cadeira de massagem reclinável controlada através de um comando, um altifalante Bluetooth, uma estante, um candeeiro de leitura, sistema de limpeza de ar, um banco de pés integrado que se abre para um espaço de armazenamento extra.

Há um conjunto de elementos que desafia a imaginação.

Além de uma área para carregar dispositivos eletrónicos, dispõe de uma secretária pop-up e um sistema de som com uma porta USB.

Hariana Tech Smart Ultimate

#2 – Fitwork

Nada mais adequado para este momento que estamos a viver. Se em teletrabalho sente que passa muito tempo sentado em frente ao computador e se tornou sedentário, então este equipamento é para si.

Um equipamento híbrido que conta com uma cadeira de escritório, ao mesmo tempo que disponibiliza uma elíptica. Dessa forma, garante que mantém a parte inferior do seu corpo ativa, enquanto trata dos seus afazeres.

Além disso, possui também uma passadeira que poderá usar enquanto trabalha. Corpo são, mente sã!

Fitwork

#3 – Clock

O nome desta mesa não lhe foi dado à toa. De forma compacta, disponibiliza, pelo que descreveu o seu designer, uma solução para escritórios ou espaços pequenos, que representam espaços onde as pessoas trabalham e fazem refeições.

A ideia é ser funcionar e eclética. Pode não ser muito ergonómica, mas neste tempo de teletrabalho, não lhe falta polivalência.

A secretária híbrida, além de responder à necessidade acima, possui a possibilidade de converter os resíduos alimentares em energia, de modo a gerir e combater o desperdício, bem como encorajar cada vez mais pessoas a optar por fontes de energia sustentáveis e renováveis.

Clock

#4 – HiBed

Se possuir uma cama comum é-lhe demasiado corriqueiro, então, esta poderá ser a sua solução. Por um lado, esta cama está ligada a uma aplicação que monitoriza os padrões de sono, bem como os movimentos, ajustando a temperatura, tendo em vista o conforto.

Nesse sentido, o mobiliário regista também o peso corporal, qualidade do ar e o nível de ruído.

Se não for suficiente para o convencer, está equipada com um projetor 4K incorporado que pode ser sincronizado com um dispositivo à sua escolha para poder ver conteúdos no ecrã retrátil de 70 polegadas. Isto, além de um sistema de som surround com altifalantes invisíveis.

Não tem como não adorar esta peça de mobiliário.

HiBed

#5 – Grobo

Com a pandemia, muitos de nós adquirimos gostos que desconhecíamos. Por exemplo, o da cozinha. Muitos foram aqueles que encontraram uma veia de chefe e talento para inovar e arriscar na culinária.

Um dos segredos de um bom prato é o tempero e, consequentemente, as especiarias que o segredo de muitos pratos. Então, para cultivar as suas próprias especiarias ou outros componentes, existe o Grobo. Este que é um sistema de jardim inteligente que só exige que seja plantada a semente e encher/esvaziar a água à medida que os dias passam.

Ou seja, toda uma horta sem precisar de sair de casa nem ter demasiado trabalho.

Grobo

Apesar de não serem propostas acessíveis a todos os bolsos, há certamente entusiastas que apreciarão um ou outro elemento mais tecnológico e diferente na sua casa.

